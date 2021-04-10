أخبار اليمن : طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ14 غارة

دوت الخليج -

طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ14 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي الغاشم محافظات مأرب والجوف والبيضاء وحجة بـ14 غارة إجرامية. طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ14 غارةاستهدف طيران العدوان السعودي الغاشم محافظات مأرب والجوف والبيضاء وحجة بـ14 غارة إجرامية. وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان استهدف بـ4 غارات مديرية صرواح وغارة مديرية مدغل بمأرب، و4 غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف بالجوف. واشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية السوادية بالبيضاء، و3 غارات على مديرية حرض، وغارة على منطقة بني حسن بمديرية عبس بحجة.

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