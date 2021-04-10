بطولة السعودية: الشباب يلحق بالهلال إلى الصدارة

استعاد فريق الشباب نغمة الانتصارات التي غابت عنه لثلاث مباريات، وأفاد من الخدمة التي قدمها له الاتحاد ليلحق بالهلال إلى الصدارة بغد فوزه على مضيفه الباطن 4-1 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي.

وكان الأرجنتيني إيفر بانيغا نجم المباراة بعدما سجل هدفين (7 من ركلة جزاء و45) وصنع مثلهما لمواطنه كريستيان غوانكا (41 و49)، فيما سجل هدف الباطن الوحيد الهولندي محمد رايحي (28).

ورفع الشباب رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الهلال الذي خسر الجمعة أمام الاتحاد صفر-2، في حين بقي الباطن على رصيده السابق 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبعدما وضع بانيغا الشباب في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، أدرك الباطن التعادل عندما توغل رايحي بكرة من الجهة اليمنى قبل أن يرسلها قوية في المقص الأيمن لحارس الشباب زيد البواردي (28).

وبحث الشباب عن هدف ثان يعاود من خلاله التقدم ونجح في تحقيق ذلك عندما لعب بانيغا كرة لمواطنه غوانكا الذي لم يتوان عن إرسالها قوية على يمين مزيد فريح حارس الباطن (41).

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول عزز الشباب تقدمه بهدف ثالث عندما تجاوز بانيغا أكثر من لاعب قبل أن يصوب كرته قوية سكنت الشباك (45).

وبعد مرور ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني أضاف الشباب هدفه الرابع عندما لعب بانيغا كرة من ركلة حرة ارتقى لها غوانكا وحولها برأسه (49).

وأبدى البرازيلي سيباستياو دي فريتاس "سيبا" لاعب الشباب سعادته بالفوز على الباطن، قائلاً "طبقنا تعليمات المدرب وحققنا الفوز وسعيدين بحصد النقاط الثلاث خارج الديار".

وبسؤاله عن تألق بانيغا، أجاب "لا يوجد لاعب لا يتمنى اللعب بجانبه. يلعب بطريقة سهلة ومن الممتع مشاهدته. يساعد الفريق ويصنع الفرص، أنا وزملائي سعداء بتواجده معنا".

وانتزع القادسية فوزاً مهماً عندما تجاوز جاره الاتفاق 3-1 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

تكفل بأهداف القادسية مهاجمه الكولومبي دانيلو أسبريا الذي سجل الثلاثة من ركلات جزاء (14 و53 و73)، بينما سجل هدف الاتفاق الوحيد مهاجمه المغربي وليد أزارو (30).

ورفع القادسية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي الاتفاق على رصيده السابق 35 نقطة في المركز السادس.

وخطف الفتح ثلاث نقاط ثمينة عندما تغلب على مضيفه الفيصلي 3-2 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

تقدم الفيصلي مرتين بواسطة جوليو تافاريس من الرأس الأخضر (19) والهولندي هشام فايق (50)، ورد الفتح عن طريق قاسم لاجامي (23) والهولندي ميتشل تي فريدي (68)، قبل أن يهدي البيروفي كريستيان كويفا النقاط الثلاث لفريقه (90+3).

ورفع الفتح رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع، بينما بقي الفيصلي على رصيده السابق 30 نقطة في المركز الثاني عشر.