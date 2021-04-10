اعتقال 20 شخصًا عقب أعمال شغب فى فنلندا

جدة - نرمين السيد - وكتبت شرطة هلسنكى فى تغريدة على "تويتر": "تجمع المتظاهرون وسط المدينة احتجاجا على القيود المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا". وحذرت الشرطة المتظاهرين من أن المظاهرة غير قانونية ودعت الحشود إلى التفرق، حسمبا أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. ولاحقا أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أن الحكومة الفنلندية تخطط للبدء التدريجى فى تخفيف القيود المفروضة على البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر أبريل الجارى، مضيفة "أن انتشار الفيروس ما زال شديدا ويجب عدم رفع القيود قبل الأوان".

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