محتجون لبنانيون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بإصلاحات وحكومة انتقالية

وتجمع المتظاهرون رغم موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تضرب البلاد، رافعين أعلام لبنان ولافتات تحمل شعارات تطالب بمكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ومرتكبى جرائم العدوان على المال العام، مُحملين القوى والتيارات السياسية اللبنانية المسئولية عن تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية.
وشارك فى الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن تيارات من المجتمع المدنى، ومجموعات تمثل اتحادات طلابية فى عدد من الجامعات اللبنانية، مشيرين إلى أن الانهيار الذى يشهده لبنان يتطلب تنحية الطبقة السياسية الحاكمة جانبا بكافة رموزها، والعمل على تشكيل حكومة تضم "وجوها وعناصر جديدة ومختلفة".
وتركزت مطالب المحتجين على وجوب تشكيل حكومة انتقالية، تُمنح صلاحيات تشريعية استثنائية تمكنها من إجراء الإصلاحات الاقتصادية وفى مختلف قطاعات الدولة، لا سيما المالية والمصرفية وداخل إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، دون قيود من مجلس النواب.
وأشاروا إلى ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة فور تأليفها، خطة اقتصادية شاملة تنتشل اقتصاد لبنان من الانهيار الراهن، وتعمل على إنعاش القطاعات الإنتاجية والنهوض بالبلاد، إلى جانب تحقيق استقلال القضاء والمضى قدما فى المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبى جرائم الفساد والعدوان على المال العام.
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