أمريكا وبريطانيا يدعمان أوكرانيا ويطالبان روسيا وقف حشدها العسكرى

جدة - نرمين السيد - أكد وزيرا الخارجية الأمركى والبريطانى، أنطونى بلينكن ودومينيك راب، على دعمهما لأوكرانيا فى مواجهة "الاستفزازات الروسية"، مشددين على أهمية أن توقف موسكو فورا حشدها العسكرى وخطابها التحريضى.





وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان، اليوم السبت، إن "بلينكن ووزير الخارجية البريطانى أعادا تأكيد دعمهما لأوكرانيا فى مواجهة الاستفزازات الروسية.. وأكد كلاهما على ضرورة أن توقف موسكو على الفور حشدها العسكرى وخطابها التحريضى". هذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، الخميس الماضى، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا منذ 2014. وقالت جين ساكى فى إحاطة إعلامية، "الولايات المتحدة قلقة من تصعيد روسيا للعدوان فى شرق أوكرانيا، بما فى ذلك زيادة تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية"، حسب تعبيرها.

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