انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها والتطبيق بداية من الأحد 11 أبريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت أرامكو السعودية منذ قليل عن أسعار البنزين الجديدة أبريل 2021 والتي يتم العمل بها بداية من الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، ووفق الأسعار المعلنة، فقد لوحظ وجود ارتفاع في أسعار الوقود هذا الشهر مقارنةً بأسعار الأشهر الماضية، وذلك أمر طبيعي نتيجة ارتفاع أسعار النفط عامياً ووصولها لمستويات لم تصل إليها منذ شهور كثيرة.

أرامكوا تعلن زيادة أسعار البنزين الجديدة أبريل 2021 وبدايةً من 11 أبريل الجاري

كما تقوم المملكة العربية السعودية بمراجعة أسعار البنزين كل شهر وذلك وفق المتغيرات العالمية في أسعار النفط، كما تقوم الشركة بتلبية جميع احتياجات المواطنين بالسعودية من القود ومشتقاته.

وحول أسعار البنزين الجديدة أبريل 2021 والمزمع تطبيقها في 11 أبريل الجاري، فقد جاءت وفق ما يلي:

بنزين 91 سجل اليوم 1.99 ريال مقارنةً بـ 1.90 ريال الشهر الماضي.

بنزين 95 سجل اليوم 2.13 ريال مقارنةً بـ 2.04 ريال الشهر الماضي.

ديزل سجل اليوم 0.52 سعر اللتر الواحد وهي نفس أسعار الشهر الماضي.

الكيروسين سجل اليوم 0.70 سعر اللتر الواحد وهي نفس أسعار الشهر الماضي.

غاز البترول المسال سجل اليوم 0.75 سعر اللتر وهي نفس أسعار الشهر الماضي.

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كما وجهت أرامكو المواطنين بمراعاة نوع البنزين المناسب مع السيارات، لأن استعمال البنزين الأقل يضر بشكل كبير بمحرك السيارة على المدى البعيد.