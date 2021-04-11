برنامج حساب المواطن يرد على خطورة حذف الحساب حالياً وموقف المطلقة من الدعم 2021

برنامج حساب المواطن والتحذير من حذف الحساب في الوقت الحالي، حيث أنه جاء في رده على استفسار من بعض المستحقين في سؤال له، أن شخص قام بحذف حسابه لأنه قام بإدخال بيانات خاطئة في الراتب، وكانت الإجابة من خدمة المستفيدين أنه في حالة حذف حساب الشخص من حساب المواطن فلن يمكنه التسجيل مرة أخرى حالياً، وذلك لأنه تم تعليق التسجيل في البرنامج وذلك وفقاً للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علماً أن التسجيل كان متاحاً منذ صدوره من شهر ديسمبر لسنة 2017 حتى الدفعة 28 من شهر مارس لسنة 2020 لمن شملهم الدعم وتم دراسة أهليتهم.

برنامج حساب المواطن وموقف المطلقة من الدعم

برنامج حساب المواطن يرد على استفسار في حال المطلقة انقطع عنها الدعم بسبب عقد إيجار السكن ليس باسمها، وفي هذه الحالة على المطلقة المستحقة رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، والوثائق تشمل:

عقد ايجار موحد.

أو صك الملكية.

أو تعريف سكن من الجامعات_المعاهد_الكليات.

أو تعريف سكن من قطاع خاص أو حكومي.

حساب المواطن وموقف المطلقة من الدعم ولديها أطفال تابعين

في حين وقف الدعم عن المطلقة التي لديها تابعين بسبب عدم نقل عقد الايجار السكني باسمها، عليها أن تضيف التابعين في الحساب وإرفاق المستندات المطلوبة مثل صك الولاية أو اثبات الاحتضان، وفي حالة أنها لم تضف تابعين وظهرت نتيجة الأهلية غير مؤهل عليها تقديم اعتراض لوضوح سبب عدم أهليتها في استحقاق الدعم، وتقوم بإرفاق المستندات المطلوبة من خلال البوابة الالكترونية لحساب المواطن.

العلاوات السنوية وموقف حساب المواطن منها في عدم وصولها للحد المانع من الاستحقاق

في حالة زيادة العلاوات السنوية ولم تصل لحد عدم الاستحقاق، لابد من الأفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، ويشمل ذلك الإفصاح عن التقاعد والتأمينات وإدخال المبلغ الإجمالي للراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات، ولمعرفة قيمة استحقاق الدعم من برنامج حساب المواطن قم باستخدام الحاسبة التقديرية.

موقف إضافة التابع بعد يوم 10 في الشهر في برنامج حساب المواطن الشخصي لأحد المستحقين

في حالة أنه قام أحد الأشخاص المستحقين بإضافة تابع من أطفالهم في حسابهم الشخصي في حساب المواطن بعد يوم 10 من الشهر الميلادي، فإنه سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغ المستحق بأن التابع مستوفي لشروط الأهلية عن طريق حسابه الشخصي في دراسة الأهلية ضمن الدفعة الشهرية التي تليها، مثال إذا أضيف تابع في يوم 12 فبراير 2021، فسيتم دراسة أهليته ويستطيع الشخص الاستعلام عن نتائج أهلية التابع في شهر مارس لسنة 2021 قبل يوم 10 حين الإعلان عن نتائج أهلية دفعة شهر مارس لسنة 2021 على الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

ضمان استمرارية دعم حساب المواطن للمستحقين 1443

كيف أضمن استمرارية دعم حساب المواطن؟

سؤال طرحه خدمة المستفيدين من حساب المواطن، وكان الرد أنه: لضمان استمرارية الدعم من برنامج حساب المواطن للمسجلين، أو القائمين الحاليين يجب عليه تحديث بياناته، وهي البيانات التي قام بتسجيلها مسبقاً، وذلك في حالة حدوث تغيير بها، وذلك خلال مدة 15 يوم عند حدوث أي تغيير، ويكون عبر البوابة الالكترونية لحساب المواطن.

وإذا لم يحدث أي تغيير في بياناتك لايلزمك التحديث.