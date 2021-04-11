أخبار اليمن : الامين العام المساعد يعزي بوفاة السياغي

الامين العام المساعد يعزي بوفاة السياغيبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة السفير يحيى محمد السياغي رئيس دائرة العلاقات الخارجية عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة عطاء حافلة في خدمة الوطن.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد عمار يحيى السياغي وإخوانه وكافة آل السياغي عبّر الامين العام المساعد عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

