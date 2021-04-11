نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقيت الصلاة بالسحور والفطور – امساكية رمضان ٢٠٢١ في العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2021 العراق في بغداد وكافة المحافظات، للتعرف علي مواقيت الصلاة خلال شهر الخير والبركة والصيام، كل عام وانتم بخير، ويجب عليكم الإكثار من أدعية شهر رمضان حيث للصائم دعوة لا ترد، وتعبيراً عن امتناننا للجمهور العزيز في موقعنا ’’ثقفني’’، نوفر لكم جدول الإمساكية بالكامل طوال الشهر، كما أرفقنا إليكم إمساكية شهر رمضان المبارك لمعظم الدول العربية سنتعرف عليه الآن بالعراق.

امساكية رمضان 2021 العراق

إمساكية رمضان ٢٠٢١ في العراق والسعودية وكافة الدول العربية، يرغب كل مسلم في التعرف عليها، لهذا سنوفر لكم الآن الإمساكية للشهر الفضيل بالعراق، والتعرف علي مواقيت الصلاة في كافة الأيام من اليوم الأول، وحتي أخر أيام الشهر المبارك.

ترفنا علي مواقيت الصلوات للمسلمين، وذلك بداية من أول يوم بالشهر المبارك، وحتي اليوم الأخير قبل عيد الفطر المبارك، الذي سيكون يوم الخميس 13 من مايو 2021.

إمساكية شهر رمضان في مصر

نتعرف معكم علي إجابة لتساؤل حول موعد أول أيام شهر رمضان، بعد رؤية الهلال، إجابة علي تساؤل متى رمضان 1442، نتعرف معكم علي تفاصيل تخص رؤية هلال شهر رمضان، وغرة الشهر الفضيل، حيث يأتي ميعاد بداية الشهر المبارك فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 1 من رمضان 13 من أبريل 2021، وذلك سيكون الأسبوع المقبل، بينما بشأن الرؤية سيتم التأكيد عليها يوم الأحد المقبل إذا كان شهر شعبان سيكون مكتمل، أم سيكون متمم شهر شعبان هو 29 يوم الأحد الموافق 11 من أبريل.

نعلمكم أنه سيولد هلال شهر مضان بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية)، وستكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة في أول أيام الشهر الفضيل، وبذلك تعرفنا معكم علي عدد ساعات الصيام ضمن امساكية رمضان ٢٠٢١ في العراق وتعرفنا علي مواقيت الصلاة.