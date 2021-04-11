الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة برقم الطلب في 3 خطوات

الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة برقم الطلب للحصول علي الاستحقاق من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمخصص لفئات كثيرة من المجتمع السعودي أبرزهم من أصحاب الدخل المنخفض وكذلك النساء الأرامل والسيدات المطلقات وممن ليس لهم عائل والكثيرون من الفئات الأخري المستحقة للدعم والمساعدات، حيث أن ألية الاستعلام عن الصرف إلكترونيا من الأمور التي سهلت علي الكثيرون الدخول في الزحام ولا سيما في ظل تلك الفترات التي تمر بها المملكة العربية السعودية من وباء أصاب البلاد.

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكافة المتقدمين للحصول على المساعدات الاستعلام عن موعد الصرف من خلال بعض الخطوات البسيطة كالتالي:



الولوج إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التوجه إلي الخدمات الإلكترونية.

النقر علي المساعدات المقطوعة .

. والتي تنتقل من خلالها إلي صفحة مخصصة لتسجيل البيانات.

قم بتسجيل رقم الطلب.

قم بكتابة رمز التحقق.

الضغط على كلمة”عرض”.

ستظهر أمامك كافة بيانات موعد صرف المساعدات المقطوعة.

تتمكن من الحصول علي رقم الطلب من خلال عدة طرق الطريقة الأولي من خلال الاتصال بالرقم الموحد 800122777 والذي يدخلك علي التحدث الإلكتروني والذي يطلب منك رقم 1 للتحدث باللغة العربية والذي يطلب منك تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاص بك للحصول علي رقم طلب المساعدة المقطوعة، كما يمكنك التعرف علي خطوات تقديم طلب المساعدات المقطوعة والتي لا تتجاوز خطواتها نقاط بسيطة إلكترونيا.

يجب توافر بطاقة الهوية الوطنية وكذلك تقديم مستند بقيمة الدخل الشهري الحالي لللمتقدم بالإضافة إلى توضيح محل الإقامة عن طريق تقديم فاتورة كهرباء وكذلك عقد أيجار موثق.