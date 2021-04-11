اليوم إيداع المبالغ المالية لمستحقي حساب المواطن 1442 بالمملكة

اليوم المقرر لصرف الدفعة الخاصة بشهر أبريل ٢٠٢١ من برنامج الدعم النقدي السعودي حساب مواطن، والذي يتم صرف بصفة شهرية لكافة المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التي وضعتها وزارة العمل، والمعروف دائما أنه يتم الصرف في موعد محدد وهو في اليوم العاشر من بداية كل شهر ميلادي، ولكن تأخر الصرف هذا الشهر بسبب أن يوم ١٠ صادف عطلة رسمية في كافة المهن والوظائف والإدارات والبنوك بالمملكة العربية السعودية مما أدي إلى تأجيل الصرف لليوم التالي له وهو يوم الأحد الموافق ١١ أبريل ٢٠٢١، وأعلن أحد مسؤولية البرنامج أنه سوف يتم إيداع المبالغ النقدية في حسابات كافة الأفراد للمستحقين للدعم بداية من يوم الأحد، ولا داعي للقلق بسبب تأخر صرف هذه الدفعة.

حساب مواطن

حساب مواطن هو برنامج دعم كافة مقرر للأفراد السعوديين الضعيفة الدخل والغير تحصلين على وظائف ومحدودية الدخل والفقراء وغيرهم، وذلك للحد من حالات الفقر الموجودة في المملكة ويأتي هذا الدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حيث يريد القضاء على حالات الفقر بالمملكة وتوفير حياة كريمة مرفهة لكافة المواطنين بالمملكة على حد سواء، كما أنه يريد تقديم الارتقاء الاقتصادي للمملكة وهذا لن يتم إلا في حالة عدم وجود فقراء أو محتاجين في المملكة أولا، كما يساعد هذا الدعم للأشخاص المستفيدين لمساعدتهم في للتصدي لغلاء الأسعار الذي انتشر بشكل كبير.

الاستعلام عن مواعيد صرف برنامج حساب مواطن

الآن يمكن للجميع الاستعلام عن دعم حساب مواطن المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوقوف بالمملكة العربية السعودية، ويمكن ذلك من خلال اتباع عدد قليل من الخطوات وهي كالتالي:

الدخول على رابط وزارة العمل من هنا.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم الخاص بالمستفيد من الدعم وكتابة كلمة المرور.

إدخال الاسم ورقم الهوية.

إدخال رمز التحقق الذي سيظهر للمستفيد على الشاشة.

التأكد من إدخال البيانات بطريقة صحيحة.

اضغط على أيقونة الاستعلام الموجودة أمامك.

ومن ثم سوف توفر لك كافة المعلومات والبيانات التي تريد معرفتها.