رئيس الوزراء البريطانى لن يحضر جنازة الأمير فيليب لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أنه لن يحضر جنازة الأمير فيليب يوم السبت المقبل، لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة المالكة بموجب قيود كورونا.





وقال البيان: "نظرا لقيود جائحة كورونا، يمكن لـ30 شخصا فقط حضور جنازة صاحب السمو الملكى الأمير فيليب دوق إدنبرة". وأضاف: "لقد أراد رئيس الوزراء طوال الوقت التصرف وفقا لما هو أفضل للعائلة المالكة، وبالتالى لن يحضر الجنازة للسماح لأكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة". وأعلن قصر بكنغهام يوم الجمعة وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز تسعة وتسعين عاما. كما أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الحداد فى البلاد.

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