قيمة زكاة الفطر بالريال السعودي والكيلو جرام 1442

الزكاة تعد واحدة من الأركان الأساسية من أركان الإسلام، وعلى المسلم أن يقوم بإخراجها في كل عام، فهي فرض من الفروض على المسلم، وعلى رب الأسرة أن يقوم بإخراج زكاة الفطر نيابة عن أفراد أسرته، كما أن قيمة زكاة الفطر بالريال السعودي والكيلو جرام يتم تقديرها حسب مفتي المملكة العربية السعودية، وهذا ما نوضحه فيما يلي عن زكاة الفطر 1442.

زكاة الفطر

زكاة الفطر تم تسميتها بالزكاة حيث أنها ركن من أركان الإسلام التي تم فرضها على المسلم للتزكية عن النفس والتطهير عن التقصير في العبادة، وهي تتزامن مع الصيام، حيث أنها يتم دفعها تعويضُا عن التقصير في الصيام.

كما تهدف زكاة الفطر أيضًا إلى المودة بين الناس، حيث يقوم المسلم بدفع الزكاة عن البدن والصحة شكرًا لله سبحانه وتعالى بما أنعم الله عليه من الصحة والعافية.

قيمة زكاة الفطر بالريال السعودي

حدد مفتي المملكة العربية السعودية مع لجنة من كبار العلماء بالمملكة قيمة زكاة الفطر بالريال السعودي نقدًا على ان تبلغ مقدارها 30 ريال سعودي، كما حدد قيمة زكاة الفطر بالكيلو جرام ما يلي:

2300 جرام أرز.

قيمة 2 كيلو حمص.

1640 جرام زبيب.

2100 جرام عدس.

2040 جرام قمح.

2100 جرام دقيق.

كما قدر مفتي المملكة العربية السعودية زكاة الفطر بقيمة 3 كيلو جرام للفرد الواحد بالأسرة، بحيث إذا كانت الأسرة تتكون من 4 أفراد، فيتم إخراج الزكاة عن كامل أفراد الأسرة بقيمة 12 كيلو جرام.

موعد إخراج زكاة الفطر

يتم إخراج زكاة عيد الفطر حسب الرأي الحنفي في فجر يوم عيد الفطر، أما المذهب الحنبلي فيرى أنه يجب إخراج زكاة عيد الفطر المبارك مع غروب شمس آخر يوم لشهر رمضان المبارك.

في حين رأي المالكية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو بيومين.

من يجب عليهم زكاة الفطر

بسم الله الرحمن الرحيم: “إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” صدق الله العظيم.