أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-4-2021 استقرار في سعر الذهب

تستقر أسعار الذهب في مصر بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية ويرغب الكثير في معرفة أسعار الذهب اليوم وبشكل مستمر لمتابعة كافة التغيرات التي تحدث في أسعار الذهب ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني آخر تحديثات أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-4-2021 والتي شهدت استقرار كبيرة دون حدوث تغيرات كبيرة أو ملحوظة في أسعار كافة عيارات الذهب، ويمكن للجميع الاطلاع على آخر أسعار الذهب في مصر من خلال هذا المقال.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 864 إلى 866 عيار 22 792 إلى 794 عيار 21 756 إلى 758 عيار 18 648 إلى 650 عيار 14 504 إلى 505 عيار 12 432 إلى 433 الاونصة 26,870 إلى 26,941 الجنيه الذهب 6,048 إلى 6,064 الكيلو 864,000 إلى 866,286

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد

هذا الجدول يحدث بشكل لحظي ويتم إضافة كافة التغيرات التي تحدث في أسعار الذهب في مصر لكي يستطيع الجميع متابعة أسعار الذهب ومعرفة كافة التغيرات بشكل مستمر ومعرفة سعر جرامات الذهب وسعر أوقية الذهب في مصر للشراء والبيع وسعر كيلو الذهب وسعر الجنيه الذهب وكافة الأسعار المختلفة المتعلقة بالذهب في مصر.

سعر عيار 24 اليوم في مصر 864 إلى 866 جنية مصري.

اسعار عيار 22 في مصر 792 إلى 794 جنية مصري.

اسعار الذهب اليوم عيار 21 حوالي 756 إلى 758 جنية مصري.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 648 إلى 650 جنية مصري.

اسعار عيار 14 اليوم في مصر 504 إلى 505 جنية مصري.

سعر عيار 12 اليوم في مصر 432 إلى 433 جنية مصري.

اسعار الاونصة اليوم في مصر 26,870 إلى 26,941 جنية مصري.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6,048 إلى 6,064 جنية مصري.

سعر الكيلو الذهب اليوم في مصر 864,000 إلى 866,286 جنية مصري.

سعر الذهب اليوم في مصر