أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان بأسراره وتكاته السحرية بجانب السفرة الرمضانية نقدمها لكم، حيث تحتار السيدات حول أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان، ونحن اليوم سنقضي على تلك الحيرة، وذلك من خلال اتباع الطريقة الأفضل والأسهل لعمل مخلل الباذنجان والتي سنذكرها لكم بالتفصيل من خلال الموضوع التالي.. لنتبع للاستمتاع بالوصفة.

يُعد مخلل الباذنجان من أسهل الوصفات التي يمكنك القيام بها في المنزل بجانب الأطباق الأخرى، كما أنه يُقدم كفاتح للشهية، ويمكن ان تستعملي الباذنجان الأبيض أو الأسود لعمل المخلل، وسوف نعرض لكم أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان من خلال السطور التالية.

2 كيلو من الباذنجان.

3 قرون من الفلف الأخضر الحار مقطعة.

10 فصوص مقطعة من الثوم.

3 ملاعق كبيرة من خل التفاح.

50 جرام ملح.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة فلفل أحمر.

ليمونة مقطعة إلى أرباع.