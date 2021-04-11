أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان بأسراره وتكاته السحرية بجانب السفرة الرمضانية نقدمها لكم، حيث تحتار السيدات حول أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان، ونحن اليوم سنقضي على تلك الحيرة، وذلك من خلال اتباع الطريقة الأفضل والأسهل لعمل مخلل الباذنجان والتي سنذكرها لكم بالتفصيل من خلال الموضوع التالي.. لنتبع للاستمتاع بالوصفة.أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان
يُعد مخلل الباذنجان من أسهل الوصفات التي يمكنك القيام بها في المنزل بجانب الأطباق الأخرى، كما أنه يُقدم كفاتح للشهية، ويمكن ان تستعملي الباذنجان الأبيض أو الأسود لعمل المخلل، وسوف نعرض لكم أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان من خلال السطور التالية.مقادير الباذنجان المخلل
- 2 كيلو من الباذنجان.
- 3 قرون من الفلف الأخضر الحار مقطعة.
- 10 فصوص مقطعة من الثوم.
- 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح.
- 50 جرام ملح.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة فلفل أحمر.
- ليمونة مقطعة إلى أرباع.
- يجب اولًا غسل الباذنجان ومن ثم يزال قمعه.
- يتم سلق الباذنجان مع الماء والسكر، ويجب ان يتم إخراجه من الماء قبل أن ينضج.
- يتم دق الثوم مع الفلفل الأخضر لتحضير الخليط.
- يتم وضع ملعقة صغيرة من الملح على الخليط، بالإضافة إلى عصير الليمون والفلفل الأحمر.
- من خلال استخدام السكين نقوم بشق الباذنجان ونخشيه بالخليط السابق.
- بعد الانتهاء من الحشو يتم وضع الباذنجان مع الليمون في وعاء يجب أن يكون محكم الغلق، مع ضرورة ترك مساحة مناسبة للماء.
- نُحضر كوب من الماء ونقوم بتذويب ملعقة كبيرة من الملح فيه، ومن ثم نقوم بإضافة الخل.
- نقوم بإضافة ذلك المحلول إلى الباذنجان فغي الوعاء، ويترك لمدة 4 أيام حتى ينضج وتيم تصفيته من الماء.
- بعدما ينضج يتم وضع زيت الزيتون فوقه، ويوضع في الثلاجة ويكون جاهز للأكل.
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أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان بأسراره وتكاته السحرية بجانب السفرة الرمضانية نقدمها لكم، حيث تحتار السيدات حول أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان، ونحن اليوم سنقضي على تلك الحيرة، وذلك من خلال اتباع الطريقة الأفضل والأسهل لعمل مخلل الباذنجان والتي سنذكرها لكم بالتفصيل من خلال الموضوع التالي.. لنتبع للاستمتاع بالوصفة.أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان
يُعد مخلل الباذنجان من أسهل الوصفات التي يمكنك القيام بها في المنزل بجانب الأطباق الأخرى، كما أنه يُقدم كفاتح للشهية، ويمكن ان تستعملي الباذنجان الأبيض أو الأسود لعمل المخلل، وسوف نعرض لكم أسهل طريقة لعمل مخلل الباذنجان من خلال السطور التالية.مقادير الباذنجان المخلل
- 2 كيلو من الباذنجان.
- 3 قرون من الفلف الأخضر الحار مقطعة.
- 10 فصوص مقطعة من الثوم.
- 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح.
- 50 جرام ملح.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة فلفل أحمر.
- ليمونة مقطعة إلى أرباع.
- يجب اولًا غسل الباذنجان ومن ثم يزال قمعه.
- يتم سلق الباذنجان مع الماء والسكر، ويجب ان يتم إخراجه من الماء قبل أن ينضج.
- يتم دق الثوم مع الفلفل الأخضر لتحضير الخليط.
- يتم وضع ملعقة صغيرة من الملح على الخليط، بالإضافة إلى عصير الليمون والفلفل الأحمر.
- من خلال استخدام السكين نقوم بشق الباذنجان ونخشيه بالخليط السابق.
- بعد الانتهاء من الحشو يتم وضع الباذنجان مع الليمون في وعاء يجب أن يكون محكم الغلق، مع ضرورة ترك مساحة مناسبة للماء.
- نُحضر كوب من الماء ونقوم بتذويب ملعقة كبيرة من الملح فيه، ومن ثم نقوم بإضافة الخل.
- نقوم بإضافة ذلك المحلول إلى الباذنجان فغي الوعاء، ويترك لمدة 4 أيام حتى ينضج وتيم تصفيته من الماء.
- بعدما ينضج يتم وضع زيت الزيتون فوقه، ويوضع في الثلاجة ويكون جاهز للأكل.
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