منصة مدرستي السعودية منصة تعليمية للتعليم عن بعد تم اعتمادها بالمملكة العربية السعودية بدايةً من انتشار الوباء المستجد في المملكة، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عبر منصة مدرستي عن كيفية استخراج النتيجة للعام الدراسي 1442، ولهذا نستعرض في السطور القادمة خطوات الحصول على النتيجة عبر منصة مدرستي السعودية 1442.

خطوات الحصول على النتيجة عبر منصة مدرستي 1442

يتم استخراج نتيجة الفصل الدراسي بالمملكة العربية السعودية عبر منصة مدرستي السعودية للتعليم عن بعد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أدخل أولًا إلى حساب منصة مدرستي الرسمي.

يتم تسجيل الدخول عبر الرابط، ثم الضغط على أيقونة التقويم.

سوف تنتقل إلى نافذة المعلومات، عليك بملء كافة البيانات من اسم المدرسة والنتيجة وتاريخ النشر والفصل الدراسي واسم الفصل التابع للطالب.

يتم تحميل ملف pdf على سطح المكتب للحصول على ملف نتائج الطالب والتمكن من استخراج النتيجة.

الحصول على درجات الطلاب عبر نظام نور 1442

نظام نور منصة تعليمية تتبع المملكة العربية السعودية تسهل الأمور على كل من الطلاب وأولياء الأمور للحصول من خلالها على درجات الطلاب عبر نظام نور 1442، ويتم استخراج النتائج عبر اتباع ما يأتي:

أدخل إلى نظام نور التعليمي الرسمي.

يتم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم ورقم الهوية.

اكتب كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

اضغط على تسجيل الدخول.

اختر الفصل الدراسي الخاص بك للتعرف على درجات الفصل.

ثم اضغط على بحث، بعدها تنتقل إلى صفحة معلومات الطالب.

انقر على التقارير، ثم اختار تقارير الطالب.

اضغط على الاشعار بنتيجة الطلاب لتحصل على نتيجة الطالب.

رابط منصة مدرستي السعودية

عبر منصة مدرستي التعليمية السعودية للتعليم عن بعد ومن خلال رابط المنصة يتم استخراج النتائج عبر الدخول إلى رابط المصة ثم الضغط على الطالب والنقر على تسجيل الدخول، ثم اضغط على حساب مايكروسوفت، وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط على تسجيل الدخول.