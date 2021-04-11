اليوم إيداع حساب المواطن برقم الهوية دفعة 41 شهر أبريل

كانت الفترة الماضية قد شهدت العديد مت التساؤلات عن مواعيد إيداع حساب المواطن خلال الدفعة 41 والتي من المقرر صرفها في شهر أبريل الجاري، وتم اليوم إيداع الدفعة الجديدة من المبالغ المالية في الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين المستحقين للدعم الحكومي، ومن الجدير ذكره أن اليوم الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١ هو اليوم المحدد للصرف، حيث أن اليوم المقرر مسبقا من قبل الوزارة لصرف حساب المواطن هو يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن صادف يوم العاشر من أبريل إجازة رسمية في كافة المصالح الحكومية والبنوك السعودية مما أدى ذلك إلى تأجيل الصرف إلي يوم الأحد الموافق ١١ ابريل ٢٠٢١، وهذا ما أعلنت عنه الجهات المسؤولة عن برنامج حساب مواطن، لذا فلا داعي للقلق.

حساب المواطن هو أحد برامج الدعم المالي يقدم للمواطنين السعوديين المقيمين بشكل دائم في المملكة العربية السعودية ويصرف فقط للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة العمل السعودية، وجاءت هذه الأنواع من المنح تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حتى يساعد الأفراد محدودي الدخل والفقراء وكافة الأفراد المحتاجين في المملكة حتى يعنهم عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء.

الآن من خلال الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن يمكن للجميع معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالدعم المادي المقدم من قبل وزارة العمل، وذلك بعيدًا عن الإشاعات والأكاذيب التي تروجها بعض المواقع الإلكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال الرابط الذي متوفرة وزارة العمل والقيام بعملية التسجيل على الرابط وإدخال كافة بيانات الشخص المستفيد، وسوف يظهر أمام المواطن كل ما يخص صرف الدفعة.