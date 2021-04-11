الكسكسي من الأكلات المميزة والغير تقليديه فهو ذات مذاق يختلف عن كل الأكلات التقليدية الأخرى ولكن الكثير من السيدات تستصعب طريقة تحضيره في المنزل ولكننا سوف نعرض لكِ أسهل طريقة لعمل الكسكسي في المنزل بدون أي تعب فعند اتباعك لهذه الطريقة لن تتبعي أي طريقة أخرى في تحضير الكسكسي.

كيلو من الدقيق الأبيض.

ماء دافئ للعجن.

نصف كوب من السمن البلدي.

في إناء عميق قومي بنخل الدقيق ثم أبدئي في وضع الماء بالتدريج.

قومي بفرك الدقيق باستخدام يديكِ وكلما تحتاجي للماء قومي بإضافة القليل بالقليل واستمري في فرك الدقيق حتى يكون حبيبات صغيرة ويصبح ناعم مثل حبات الرمل قومي بوضع ملعقتين من السمن بعد ذلك اتركيه لمدة ساعتين حتى يجف.

احضري الكبة وضعي الكسكسي بها لعدة دقائق حتى يصبح حبيبات صغيرة.

ضعي حلة كبيرة على النار وبها ماء وضعي فوق الحلو مصفاة ذات حجم مناسب.

ضعي في المصفاة قماشة نظيفة بيضاء اللون ثم ضعي فوقها الكسكسي واتركيه لينضج على البخار.

اتركي الكسكسي لينضج عن طريق بخار المياه وعندما يصبح طري قومي بوضع السمن البلدي عليه وقومي بتقديمه ساخن بأي طريقة تفضلينها.

يوجد عدة طرق مختلفة لتقديم الكسكسي نعرض منها:

تقديمه بالسمن البلدي:

قومي بوضع القليل من السمن البلدي على الكسكسي ويقدم بجانبه للحوم أو دجاج بجانب الشوربة الطازجة.

تقديمه بالخضروات:

إذا كنتِ تفضلين الخضروات فيمكنكِ إعداد مزيج من الخضروات معًا مثل الكوسة والبسلة والحمص والجزر مع عصير الطماطم والبصل والثوم.

الكسكسي الحلو:

يمكنكِ وضع السكر البودرة والزبدة على الكسكسي والقليل من الزبيب أو جوز الهند المبشور فهو طبق حلو بسيط ومميز على عكس الحلويات التقليدية الأخرى.