الآن صرف المنحة القطرية 100 دولار لسكان قطاع غزة مع الرابط المفعل، في الأيام الماضية أصبح رابط فحص المنحة القطرية هو أكثر عنوان يتم البحث عنه، والتي تُقدم هذه المحنة هي دولة قطر لسكان غزة المتضررين من فيروس كوفيد 19، وتكون هذه المنحة مقدمة شهريًا من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بفلسطين، وفي هذه الأيام يرغب العديد من المواطنين الفلسطينيين أن يعرفوا الرابط الخاص للاستنباء عن هذه المنحة المقدمة من قبل دولة قطر.

صرف المنحة القطرية 100 دولار لقطاع غزة

تعتبر المنحة القطرية من أهم الطرق للمساعدات التي تقدمها دوله قطر لأهالي غزة، وذلك لاجتياز هذه المرحلة الصعبة، ولكن تم الإعلان على أن المنحة القطرية لم تضيف أسماء مواطنين جديدة في كشف المستحقين لصرف منحة الجديدة، وذلك عن طريق المتابعة العامة التي يقومون بها، وسوف تكون مكاتب البريد الموجودة في قطاع غزة هي أماكن صرف دفعات المستحقين، كل شخص تابع لمنطقته بالقطاع.

كما أن الرابط المنحة لم يتم تنشيطه إلى أن يتم الإعلان رسميًا عن بداية صرف المستحقات، ويتم الاستفهام برقم الهوية والرقم الوطني للمستفيد، هذه المنح المقدمة إلى 100000 مستفيد بشكل شهري.

موعد صرف المنحة القطرية

قام السفير محمد العمادي رئيس لجنة الإعمار في القطاع، بالإعلان عن أن المنحة القطرية في شهر أبريل سيتم صرفها يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، وذلك يعني أنه سوف سوف يظل البحث المتزايد على الرابط مستمر، وحتى تتمكنوا من فتح الرابط في الأيام المقبلة سيكون عن طريق رقم الهوية الخاص بكم، بالإضافة إلى أنه يمكنكم الاستفهام عن استحقاق الدفعة الجديدة.

خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية

يمكنكم أن تستعلموا عن المنحة القطرية عن طريق الخطوات الآتية:

شروط استحقاق المنحة القطرية

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تكون في الشخص المتقدم للحصول على 100 دولار، وهى كالآتي:

يجب أن يكون المستفيد ذكر.

يجب أن يكون متزوجًا ولديه أسره مسؤول عنها.

ليس لديه أي وظيفة، ولا معاش من الدولة

لا يحصل على مساعدة الشؤون الاجتماعية.

لا يكون مستفيد من أي منح أخرى.

لا يكون اسمه في الأسماء التي تستفيد من التشغيل المؤقت.

أو يكون المستفيد امرأه مطلقة أو أرملة، ويكون لها نفس الشروط التي ذُكِرت عند ذكر.

ومع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كوفيد 19 الذي قد تأذى بسببه العديد، وأدي إلى وقفهم عن العمل فترة كبيرة، فقد قدمنا لكم الآن كل ما يخص هذه المنحة لهؤلاء الأشخاص المتضررين.