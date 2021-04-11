طريقة التقديم في خدمة معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية والروابط المفعلة، يوجد العديد من المواطنين يبحثون عن طريقة التقديم في خدمة معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية، عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لتحقيق الاستفادة من المساعدات والخدمات المالية التي تعرضها وزارة التنمية الاجتماعية، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة الاستفادة من هذه الخدمة وكيفية الاستفادة منها للفئات المحددة.

خدمة معاش الضمان الاجتماعي

هي عبارة عن خدمة إلكترونية دشّنتها وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، وعن طريقها تمكّن المستفيدين من أخذ مبلغ نقدي شهريًا، يحتوي على الزي الخاص بالمدارس والحقائب، الخ، وهي مخصصة فقط للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، والمستحقين للزكاة والصدقات، ومن وصل إلى سن الشيخوخة، وعابرين السبيل، والأرامل، والمطلقات، والأيتام، والغير قادرين على العمل،

بشرط أن ينطبق عليهم الشروط ال الواجبة لصرف المعاش، وهذا المعاش للمواطنين المقيمين بالمملكة دائمًا، كما تواجدت فيهم الشروط المعلنة، ما عدا شرط المرأة الغير سعودية من رجل سعودي، أو كانت أرملة ولها أطفال منه، وأيضًا أطفال الأرملة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي، وله فائدة أيضًا لذوي الإعاقة، ومن لهم مستندات تثبت أن لهم حق في الجنسية السعودية، ولهم بطاقات نقل وفق اللوائح التي أصدرتها اللائحة للضمان.

من الممكن لجميع الطبقات المتاح لها صرف المعاش أن تحصل عليه بكل سهولة ويسر عبر الصفحة الرئيسية لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، للحصول على المعاش، وإليكم طريقة التقديم وهي:

أولًا، الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول لحساب المقدم على صفحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم القيام بتسجيل الدخول بالحساب وذلك عن طريق إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم نضغط على حقل تسجيل الدخول.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية المشتملة على البيانات والمعلومات الأساسية وصفحة محتويات البوابة.

ثم النقر على الخدمات الإلكترونية، ومن خلاله سيتم الانتقال لصفحة خدمة معاش الضمان الاجتماعي.

انقر على التقديم الآن على خدمة معاش الضمان.

نقوم باختيار حقل “المكتب والفئة”.

ثم ننقر على خانة التالي.

ثم نقوم بإدخال البيانات الخاصة بالأسرة، و إضافة أفراد الأسرة.

عند النقر على إضافة فرد أسرة، نقوم بإدخال التالي: تاريخ الميلاد صلة القرابة للشخص الذي سيضيفه. رقم الهوية. الحالة التعليمية. الحالة الاجتماعية.



ثم نقوم بالنقر على حقل “إضافة”.

ثم يتم إضافة كافة الأفراد بنفس هذه الخطوات.

ومن ثم نقوم بإدخال نوع الدخل، والمبلغ الشهري الخاص بالمتقدم، ثم اختيار مصدر هذا الدخل، وإذا كان المتقدم ليس له دخل يضغط على خانة “لا يوجد”.

ثم النقر على التالي.

ومن ثم سوف تظهر بيانات الحساب البنكي الخاص بالمقدم وعليه إملاء التالي: حالة حسابه. اسم البنك. التأكد من الحساب البنكي الخاص به ورصيده. رقم الحساب البنك.



ثم النقر على خانة التالي.

ثم يقوم المقدم بإرسال البيانات والمستندات المطلوبة، هذا إن لزم وإلا فلا.

ثم يضغط على الموافقة على الإقرار والتعهد على الموافقة والشروط.

ثم ننقر على التالي.

ثم يتم فحص البيانات المرسلة.

ثم يضغط على حقل تقديم الطلب حتى تتم عملية تقديم الطلب بنجاح.

في هذا الوقت يكون الطلب أثناء المعالجة، ولا يستطيع مقدم الطلب أن يحصل على تقديم طلب آخر.

بهذا تكون قد استطعت من التقديم في خدمة معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية والاستفادة من المبالغ المالية.