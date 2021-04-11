استخراج معاملة زواج طريقة الاستعلام مع الرابط من منصة أبشر ومدة المعاملة بالمملكة

استخراج معاملة زواج طريقة الاستعلام مع الرابط من منصة ابشر، استخراج معاملة زواج على منصة أبشر هي طريقة مبسطة تقوم وزارة الداخلية السعودية بتوفيرها لمواطنيها السعوديين الذين بحاجة إلى الزواج من أجنبية، فقاموا بعمل هذه المعاملة عن طريق منصة أبشر لتوفير الكثير من الوقت والإجراءات عليهم.

استخراج معاملة زواج 1442

حيث إن للموافقة علي طلب زواج سعودي من أمرأه أجنبية الجنسية يتطلب بعض الشروط والموافقات التي لا يتم الزواج من دونها، حيث يتم ذلك من خلال جهات سعودية متخصصة لمعرفة كافة المعلومات عن الزوجة الأجنبية والمواطن السعودي أيضًا، كما إن الزواج يلزم أن يكون من خلال جهات رسمية.

من اجل الاستفسار والتأكد من معاملة الزواج من أجنبية يمكنك أن تقوم بذلك بهذه الخطوات من خلال منصة أبشر:

قم بالدخول إلى منصة ابشر من خلال الرابط المباشر لها أو من خلال البحث عليها من خلال محركات البحث.

قم بتسجيل الدخول في المنصة.

قم باختيار الخدمة التي تريدها، وهي معاملة الزواج.

قم بإدخال جميع البيانات التي تقوم بطلبها المنصة، ثم قم بالضغط على إدخال البيانات.

يمكنك أن تقوم باستخراج التصريح بكل سهولة من خلال المنصة وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى مصالح حكومية لاستخراج التصريح، فكل ما عليك:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية.

قم بتسجيل دخولك لبوابة الإمارة، وقم باختيار خدمة الحصول على تصريح الزواج.

قم بإدخال جميع البيانات التي يطلبها منك والمعلومات عنك وعن الطرف الأخر في الزواج.

قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام التي يطلبها منك الموقع.

قم بإرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

قم بإرسال البيانات.

يتطلب الموافقة علي طلب الزواج السعودي من أجنبية مدة لا تقل عن خمسة وأربعون يومًا ولا تزداد عن تسعون يومًا، وفي هذه المدة يتم التأكد من جميع البيانات والأوراق التي تم إرسالها؛ حتى يتم إصدار تصريح رسمي للزواج.