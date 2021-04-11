طريقة الاستعلام عن معاملة الزواج بالمملكة عبر وزارة الداخلية السعودية

طريقة الاستعلام عن معاملة زواج في وزارة الداخلية، تعتبر مبحث الكثير من الأفراد، فهي من أحد الخدمات التي تتيحها وزارة الداخلية السعودية ليستفيد بها المجتمع بأكمله، وتعمل على توفير الجهد والوقت والطاقة، والمملكة توفر العديد من الخدمات الإلكترونية غير ذلك، وتعتبر معاملات الزواج من المعاملات الأكثر استخداما بالمملكة حيث يتزوج يوميا بالمملكة مئات الحالات مما يجعل الجهد الكبير يقع على عاتق وزارة الداخلية السعودية في ذلك.

وزارة الداخلية السعوديةإمكانية الاستعلام عن معاملة الزواج في وزارة الخارجية

يمكن الاستعلام عن معاملة الزواج ببعض الخطوات وهي كالآتي:

يجب أولًا الذهاب إلى موقع الوزارة الرسمي.

ثم اختيار الإمارة.

ثم إدخال رقم معاملة الزواج.

القيام بتعيين السنة.

الدخول على الرمز المرئي في المكان المخصص.

ثم النقر على “العرض”.

بعد استكمال كل هذه الخطوات تظهر النتيجة بجميع المعلومات المطلوبة عن معاملة الزواج التي تم البحث عنها.

الاستعلام عن رقم صادر من وزارة الداخلية

تعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات المتاحة للمواطنين، وتعتبر أكثر الخدمات الإلكترونية التي تطلقها الوزارة لجميع أفراد الشعب والمقيمين بالسعودية، حيث تعمل على توفير الجهد والوقت على الأفراد،لأنه يتم استعمال الرقم الصادر في الاستعلام لكل المعلومات الخاصة التي تم البحث عنها في معاملات وزارة الداخلية و الخارجية بالمملكة، عن طريق الخطوات الآتية:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر الإلكترونية

القيام بتسجيل الدخول عن طريق كتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر في الحقول المخصصة التي تظهر أمامك.

النقر على تسجيل الدخول.

النقر على قائمة الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستفسار عن معاملة الزواج.

يتم إدخال البيانات المطلوبة منها رقم الهوية، رقم جواز السفر، رقم المعاملة، رقم السجل المدني، رقم الكفيل.

ثم أدخال الرمز المرئي الظاهر في الصفحة.

الضغط على “العرض”.

بعد استكمال هذه الخطوات، يجب الانتظار قليلًا لتظهر شاشة استعلام عن طريق الصادر التي تحتوي على جميع البيانات الخاصة ببيانات المستنبئ.

الوقت المستغرق لمدة معاملة الزواج في وزارة الداخلية

المدة التي تُستغرق حتى يتم زواج الرجل السعودي ببنت أجنبية داخل المملكة وفقًا للمراكز الحكومية، تتراوح في وزارة الداخلية السعودية من شهر ونصف إلى ثلاثة شهور، والمدة هذه للتأكيد والاستفادة من صحة المعلومات المقدمة لإصدار تصريح من المرأة الأجنبية، وهذا يحدث حتى وإن كانت مولودة خارج أو داخل المملكة.

طريقة الحصول على تصريح الزواج من أجنبي

من الممكن تقديم الطلب للشخص الذي يرغب في الاستفهام عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وهذا عن طريق: