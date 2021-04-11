طريقة عمل الأرز الكابلي الحجازي على أصوله لمائد رمضان 1442

طريقة عمل الأرز الكابلي الحجازي والتي تعتبر طريقة عمله على أصوله هي الأكثر بحثًا بين الناس في مواقع الطبخ، يعتبر الرز الكابلي من الأكلات الشهية واللذيذة على الطاولة السعودية، وهذا بفضل البرتقال ذو المذاق الحامض الذي يعطيه طعم مختلف ومميز، وطبق الرز الكابلي يعد وجبة غذائية محتوية على الكثير من المعادن والعناصر الغذائية، ولذا سوف نعرف معًا ماهي طريقة عمله.

مائدة رمضان 1442طريقة عمل الأرز الكابلي الحجازي على أصوله

الأرز الكابلي أصوله أفغانية، من مدينة كابول لذلك سمي بالكابلي، ثم انتشر في جميع أرجاء الخليج، ثم أصبح من الأطباق الرئيسية على طاولة الطعام لهم، وصفة عمل الأرز الكابلي الحجازي باللحم حيث يعتبر الأرز الكابلي باللحم من أكثر الوجبات المليئة بالقيمة الغذائية التي تحتوي على مذاق رائع، وذلك يرجع إلى التوابل والبهارات التي تُوضع عليه، فهذا الطبق هو طبق رئيسي في العزومات والمناسبات، وإليكم طريقة عمله وهي:

3 ملاعق كبيرة محتوية على زيت طعام نباتي.

بعض من ورق الغار.

4 أعواد قرنفل.

بصلة يتم تقطيعها إلى جوانح.

ملعقة صغيرة محتوية على بهارات الزعفران.

8 من حبات الهيل.

عود من القرفة الخشب.

بعض من العصير البرتقال الطازج.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المفروم.

3 فصوص من الثوم.

كيلو لحم ضأني.

برطمانا صلصة طماطم.

ثمرتين أو ثلاثة من الطماطم المعصورة.

ثمرة بطاطس مقطعة إلى مكعبات.

ملح طعام.

توابل الكابلي.

ملعقة صغيرة من بعض التوابل مثل: الفلفل الأسود، كمون، كزبرة ناشفة، بهارات كبسة.

المقاديرطريقة العمل

يتم عمل طريقة عمل الأرز الكابلي الحجازي على أصوله على خطوات وهي:

نغسل الأرز جيدًا، ثم نصفيه وننقعه.

نضع عصير البرتقال مع بهارات الزعفران وننقعه منفصلين.

نضع زيت الطعام في مقلاة على النار، ونضع فيه الهيل، والقرفة، والقرنفل، وورق الغار، ويتم تقليبهم حتى تظهر رائحة التوابل مع بعضها.

نضيف البصل والثوم المفروم في المقلاة، ونقلب حتى يصير لونهم ذهبي.

يضع اللحم والبرتقال المقشور عليهم ونقلب كل المكونات.

نضيف قطع البطاطس، ثم صلصة الطماطم، مع ثمرتين الطماطم.

نضع ماء في الخليط حتى يتم تسويته بشكل ناضج، مع رش الملح والبهارات.

نغطي المقلاة ونتركها حتى يستوي اللحم جيدًا.

نضع الأرز عليهم ويكون مسلوق بشكل قليل ونتركهم على النار.

نضيف الزعفران المنقوع، وعصير البرتقال، مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، إلى الأرز واللحم.

نضع الغطاء على المقلاة ونتركها تستوى في نار هادئة.

نقلب الأرز ونقوم بتقديمه مع سلطة زبادي، أو سلطة خضروات طازجة، أو أي أنواع مقبلات أخري.

وبذلك تكوني قد تمكنتِ سيدتي من معرفة طريقة عمل الأرز الكابلي الحجازي على أصوله، وكما ترين عمل الوصفة لا يكلف وقت كثير سوى ساعتين على سبيل المثال، ولكن في الأخير سوف تحصلين على وجبة شهية ومغذية لطاولة متميزة.