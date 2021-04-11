منصة جدارة 1442 منظومة التوظيف الحكومي الإلكترونية جدارة… شروط ورابط التقديم

منصة جدارة 1442 ورابط التقديم تعتبر من أكثر الأشياء تساؤلا بين المواطنين السعوديين، حيث إن من خلال هذه المنصة تستطيع بكل سهولة أن تبحث عن عمل مناسب لك ولمؤهلاتك وبدون أي تعب حيث قامت وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن صدور مبادرة للتوظيف خاصة بالكوادر البشرية من الشباب من خلال التقديم والتسجيل عبر منصة جدارة الإليكتروني للتوظيف، كما إن المنصة تقوم بدعم بعض الأعمال التي يمكن القيام بها من المنزل من خلال الأنترنت، وذلك لتجنب هذه الفترة الوبائية لفيروس كرونا.

منصة جدارة 1442

تعتبر عملية القبول في منصة جدارة من خلال رابط التقديم من أسهل الأشياء؛ لأنهم لا يقوموا بفرض الكثير من الشروط، حيث انهم لديهم شرطين أساسين يجب توافرهم في أي متقدم، وهما:

أن يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية وكذلك من أصل ومنشأ سعودي.

أن يكون حاصل على تعليم عالي؛ أي حامل شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس باختلاف تخصصه.

يستحسن أن يكون حاصل على شهادات خبرة أو لديه مهارات تحسن من عملية قبوله.

تعتبر خطوات إنشاء حساب جديد سهلة للغاية ونحن قد قمنا بجمعها من أجلك في عدة نقاط:

قم بالدخول إلى موقع منصة جدارة من خلال رابط التقديم والتسجيل المعلن عنه.

قم باختيار تسجيل مستخدم جديد، ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بك مثل رقم الهوية الشخصية الخاصة بك، تاريخ الميلاد، نوع الجنس للمتقدم، المدينة التي تقيم بها، ورقم الهاتف والبريد الإليكتروني الخاص بك.

سوف يصل إليك كود مكون من 6 أرقام للتأكد من بياناتك التي قمت بإدخالها، قم بإدخال الكود.

اضغط على تسجيل دخول، وبذلك يكون لديك حساب على منصة جدارة الإليكتروني للتوظيف.

يتم إضافة الأعمال المتاحة بشكل مستمر على المنصة وأنت بإمكانك أن تقوم بالدخول إلى الوظيفة التي تشعر إنك مناسب لها، ثم قم بإضافة كافة البيانات الخاصة بك وبالمؤهلات الخاصة بك، كما يمكنك أن تقوم بإضافة السيرة الذاتية الخاصة بك وشهادات الخبرة وغيرها من الأشياء التي سوف تزيد من درجة قبولك.