هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب سواحل اليونان

جدة - نرمين السيد - وذكر المصدر أن مركز الهزة يبعد 90 كيلومترا وعلى عمق 8 كم غربى مدينة باترا التى يسكنها نحو 168 ألف نسمة. ولم ترد حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا، وأى خسائر مادية.

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