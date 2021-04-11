تفاصيل رؤية هلال شهر رمضان الكريم 1442

رؤية هلال رمضان تزينت الشوارع والميادين في كافة مناطق ودول الأمة الإسلامية فضلًا عن استعداد المساجد وتزينها لاستقبال شهر فضيل كريم عظيم على الله ألا وهو شهر رمضان تلك يم إعادة الله بالخير على المجتمع، وأصبح العالم الإسلامي يسموه البهجة والفرح بقرب قدوم شهر رمضان سوى ثلاثة أيام حيث جاء في الحسابات الفلكية التي أجريت لمعرفة شهر رمضان أن الثلاثاء،الموافق ١٣ من شهر أبريل لعام ٢٠٢١ هو غرة شهر رمضان سنة ١٤٤٢ هجرية وأن الاثنين الموافق ١٢ من شهر ابريل هو المتمم لشهر شعبان ١٤٣٢ هجرية، كما أثبتت الحسابات الفلكية أن شهر رم١ان هذا العام هو شهر كامل يعني أنه ثلاثون يومًا ، وأن الأربعاء الموافق ١٢ يناير ٢٠٢١ هو المتمم لشهر رمضان ٣٠ رمضان وأن الخميس الموافق ١٣ مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك أعادة الله بالخير على الأمة الإسلامية.

استطلاع هلال رمضان

غرة رمضان فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق ١٣ من شهر أبريل الجاري أن هذا الأمر لا يقف عند هذا الأمر بل لابد من استطلاع هلال شهر رمضان من قبل دار الإفتاء المصرية وكافة المراصد الموجودة في الدول العربية والإسلامية للتيقن والتثبت من ولود هلال شهر رمضان وسيكون الاستطلاع يومي الأحد والاثنين الموافقين ١١، ١٢ من شهر أبريل عند غروب الشمس للتثبت من ولد الهلال والأحياء سنة الرسول الكريم حيث قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ويقصد هنا هلال الشهر، وإذا فإن عليكم فأكملوا العدة ٣٠ يومًا، أي في حال عدم رؤية الهلال يجب استكمال الشهر ٣٠ يومًا.

الاستعداد لشهر رمضان

باقتراب الدخول في أيام شهر رمضان فإن يجب على المسلمين الاستعداد نفسيًا وجسديًا لاستقبال ضيف على الله عزيز إلا وهو شهر رمضان الكريم ، فيجب أن نطهر أبداننا وقلوبنا لكي نستعد لاستقبال شهر كريم، وأن نوفق فيه لعبادة الله، وأن نفوز بالمغفرة والحركات.