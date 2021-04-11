تسببت مشكلة في الطاقة الكهربائية في حادث بمنشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، الواقعة تحت الأرض، بحسب ما نقلت "رويترز" عن تلفزيون "برس تي في" الإيراني، الأحد.

وجاء الحادث بعد يوم من تشغيل طهران أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة لتخصيب اليورانيوم بالموقع. وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو حدوث تلوث" مضيفا أن الكهرباء "تضررت" في المنشأة. وكان حريقا نشب بالمنشأة النووية العام الماضي، قالت الحكومة إنه كان محاولة لتخريب البرنامج النووي الإيراني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "حادث" بمنشأة نطنز النووية الإيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.