المكسيك تسجل 2.192 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت وزارة الصحة 6.356 إصابة مؤكدة ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليونين و278.420. ولم يتضح ما إذا كانت حصيلة يوم السبت التى تتجاوز بكثير الأرقام اليومية، ترجع إلى إجراء الحكومة تغييرات على طريقة جمع البيانات كما حدث فى أكتوبر عندما سجلت الحكومة 2.789 وفاة فى يوم واحد.

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