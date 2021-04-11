جدة - نرمين السيد - وقال كمالوندى إن الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووي، ولم ينجم عنها أى إصابات، ونعمل على التحقق من أسبابها، وفقا لروسيا اليوم.
ووفق المتحدث فإن «موقع الشهيد أحمدى روشن لتخصيب اليورانيوم فى نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكدا عدم وجود اصابات بشرية أو تلوث إشعاعى نتيجة للحادث.
وأضاف كمالوندى أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: وقوع حادث فى شبكة توزيع الكهرباء بمنشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.