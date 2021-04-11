إيران: وقوع حادث فى شبكة توزيع الكهرباء بمنشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز

جدة - نرمين السيد - وقال كمالوندى إن الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووي، ولم ينجم عنها أى إصابات، ونعمل على التحقق من أسبابها، وفقا لروسيا اليوم.

ووفق المتحدث فإن «موقع الشهيد أحمدى روشن لتخصيب اليورانيوم فى نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكدا عدم وجود اصابات بشرية أو تلوث إشعاعى نتيجة للحادث.

وأضاف كمالوندى أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق.