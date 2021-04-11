منصة مدرستي تبرمج ماين كرافت عبر رابط العودة للمدراس بالمملكة

منصة مدرستي اعتمدت أغلب الحكومات في كافة دول العالم على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول إلى الرقمنة في ظل أزمة جائزة كورنا والتصدي لها حيث أعلنت غالبية الدول في شتى أنحاء العالم مجموعة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة المرض والتصدي لانتشاره، ومن ضمنها منع التجمعات وحظر الاختلاط بين الأفراد ومنع التنقل والتحول حتى لا يخلق بذلك بيئة ملائمة ومناسبة لانتشار الفيروس، والحال لا يختلف كثيرا عما حدث في وزارات التعليم في كل حكومات العالم حيث اضطرت لغلق المدارس وتعليق العمل بها والفصول واعتدت على مجموعة من المواقع والمنصات التعليمية التي قامت بتدشينها حتى تكون همزة الوصل في إتمام العملية الدراسية وتقديم مجموعة من الخدمات المتعلقة بالتعليم، وهذا ما حدث في وزارة التعليم السعودية حيث دشنت مجموعة من المنصات والمواقع الاليكترونية.

منصة مدرستي التعليمة

هى منصة إلكترونية قامت بتأسيسها وزارة التعليم السعودية واطلقتها للطلاب والطالبات المقيدين بكافة صفوف المراحل التعليمية في السعودية لتقدم لهم مجموعة من الخدمات التعليمية والتي من أهمها نلقي الشروح والتبسيطات الخاصة بالمنهج من خلال مجموعة من الفيديوهات والتي قام على إعدادها نخبة متميزة من معلمي الوزارة وتحت إشرافها، وتقديم مادة علنية كبيرة تشبع رغبات الطلاب فيما يبحثون عنه ويبحثون عن إجابات لها، بالإضافة إلى إجراء التقييمات والاختبارات على المنصة.

مسابقة مدرستي تبرمج

رابط العودة للمدارس هنا.

أطلقت مؤخرا مسابقة من قبل وزارة التربية والتعليم وأطلق عليها اسم مسابقة مدرستي تبرمج، وتهدف هذه المسابقة إلى تزويد الطلاب بالعديد من المعلومات في كافة المجالات المختلفة،كما أنها تسعى إلى إمكانية مهاراتهم، وتم إضافة الاصدار التعليمي الجديد من لعبة ماين كرافت إلى المسابقة، وتم تقسيم المسابقة إلى مرحلتين وبالفعل بدأت أول مرحلة من المسابقة، أما المرحلة الثانية سوف تبدأ في التيرم المقبل الذي سيكون بمشيئة الله في عام ١٤٤٣.