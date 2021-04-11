وزير الدفاع الأمريكى يصل إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وصل وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إلى إسرائيل، اليوم الأحد، فى أول زيارة يجريها مسؤول أمريكى رفيع المستوى من إدارة الرئيس الديمقراطى جو بايدن إلى تل أبيب، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وكان موقع "أكسيوس" الإخبارى الأمريكى أكد قبل أيام، أن زيارة وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقى خلالها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، ونظيره الإسرائيلى بينى جانتس. وبذلك، يصبح أوستن أول وزير فى إدارة جو بايدن يزور إسرائيل منذ دخول الرئيس الديمقراطى إلى البيت الأبيض فى 20 يناير.

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