إدارة بايدن تطرد ألفى لاجئ من تكساس إلى المكسيك

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "سان دييجو يونيو تريبيون" الأمريكية، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الديمقراطى جو بايدن، رحلت قرابة ألفى طالب لجوء من ولاية تكساس إلى سان دييجو، وطردتهم من الولايات المتحدة إلى المكسيك دون منحهم فرصة لطلب الحماية.





ونقلاً عن القنصلية المكسيكية فى سان دييجو، قالت الصحيفة الأمريكية إن مدينة تيخوانا المكسيكية تستقبل يوميًا قرابة 100 شخص مطرود من الولايات المتحدة.

فيما يعمل مسؤولو الهجرة المكسيكيون على نقل العائلات التى يجرى ترحيلها إلى ملاجئ للمهاجرين، بينما يكتظ الملجأ الرئيسى بالمئات من الآباء والأطفال.

يذكر أنه لطالما وجه الرئيس الديمقراطى جو بايدن انتقادات لبرنامج سلفه الجمهورى دونالد ترامب، الذى كان يدعو طالبى اللجوء إلى البقاء فى المكسيك، ما أجبرهم على الانتظار فى المدن الحدودية مثل تيخوانا خلال نظر قضاياهم أمام محكمة الهجرة الأمريكية، قبيل أن تقرر ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الحماية.

كما تعهدت إدارة بايدن بالعمل سريعًا على إنهاء سياسات ترامب الخاصة بالهجرة.