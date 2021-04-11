التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون جنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - اعترضت دفاعات التحالف العربى ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى، اليوم الأحد، باتجاه مدينة خميس مشيط فى جنوب السعودية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية فى المملكة.





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