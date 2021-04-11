هجوم داعشى على منشآت إنسانية للأمم المتحدة فى نيجيريا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت مصادر فى قطاع العمل الإنسانى إن الهجوم استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس السبت، وهو الهجوم الثانى فى غضون شهرين ضد واحدة من 9 قواعد إنسانية تابعة للأمم المتحدة.
كما أكد أحد العاملين فى المجال الإنسانى أن "مقاتلين من تنظيم داعش بغرب إفريقيا ما زالوا فى داماساك، يسيرون فى الشوارع، ويطلقون أعيرة نارية، ويضرمون النار فى منشآت إنسانية".
وأوضحت إحدى العاملات فى المنظمات الإنسانية، أن إضرام النار على نحو متعمد فى مبنى منظمة غير حكومية، امتد إلى قاعدة الأمم المتحدة التى دمرت، لافتة إلى تدمير 3 منظمات غير حكومية أخرى.
فيما أكد مصدر عسكرى وقوع الهجوم على داماسك، إلا لكنه أكد أن المتطرفين لم يستولوا على المدينة بل جرى صدهم.
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