منصة مدرستي تسجيل دخول 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات

استحوذت أخبار منصة مدرستي تسجيل دخول على الكثير من مواقع الأخبار السعودية ومواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الحالية، وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي حتى تحل محل المدارس بعد غلقها بقرار من الحكومة السعودية كإجراء احترازي ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذي قد انتشر في جميع أنحاء العالم، وتقوم الحكومة السعودية بمجهود كبير للتصدى لهذه الجائحة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وخاصة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية المختلفة، وتقدم المنصة الكثير من المميزات التي تجعل عملية التعليم من خلالها سهلة وبسيطة وغير معقدة، وسنوضح لكم كل هذه المميزات خلال المقالة، والآن نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة تسجيل الطلاب في منصة مدرستي، فتابعونا.

منصة مدرستي تسجيل دخول

الآن نقوم بتوضيح كافة الخطوات التفصيلية اللازمة لإتمام عملية تسجيل الطلاب والطالبات في منصة مدرستي لإستكمال العام الدراسي الحالي، فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى تطبيق توكلنا.

ثانياً قم بعمل حساب على التطبيق.

ثالثاً ادخل إلى موقع منصة مدرستي .

. رابعاً اكتب بيانات تسجيل الدخول مثل الإسم وكلمة المرور.

وهكذا تكون سجلت الدخول إلى المنصة.

وزارة التعليم السعودية

تقوم وزارة التعليم السعودية بالكثير من المجهودات حتى يستطيع الطلاب استكمال عامهم الدراسي بدون تأجيل بعد أن أغلقت كافة المدارس في جميع مدن ومحافظات المملكة، ولهذا قد أطلقت الوزارة المنصة الإلكترونية مدرستي لكي يستطيع الطلاب استكمال العام الدراسي من خلالها، فالمنصة يستطيع الطالب من خلالها متابعة دروسه اليومية وعمل واجباته المنزلية وتسجيل الحضور في الحصص اليومية بالإضافة إلى أداء الإختبارات بطريقة إلكترونية.

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