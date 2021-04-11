نظام نور Noor Results برقم الهوية ورمز التحقق لنتائج الطلاب وتسجيل الأبناء 1442

ننشر رابط برنامج نظام نور Noor Results 1442 للاستعلام عن نتائج الطلاب الفترة الثانية أو تسجيل طفل في مرحلة رياض الأطفال 1443 أو لتسجيل طالب مستجد في نظام نور ولي الأمر بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ القادم، حيث يتيح برنامج نور المركزي في الوقت الحالي إمكانية إنجاز العديد من المهام الخاصة بالعملية التعليمية لمراحل التعليم العام اعتباراً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وقد تم الإعلان من جانب بعض المدارس عن دور نتائج الطلاب الفترة الثانية الفصل الدراسي الثاني مثل مدرسة سلمة بن الأكوع التابعة لتعليم بيشة، حيث يمكن من خلال حساب نظام نور لولي الأمر الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 المتاحة الآن.

نظام نور Noor Results

يعتبر نظام نور للتعليم عن بعد من أهم المواقع التعليمية بالمملكة العربية السعودية، فهو يخدم كافة منسوبي العملية التعليمية الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين وقادة المدارس ومدراء التعليم وولي الأمر، حيث تتيح وزارة التعليم عام من خلاله إمكانية تسجيل الأبناء في رياض الأطفال “الروضة” أو التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة أو الروضة.

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على ما تم عرضه من جانب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله ورعاهما- أمراً ملكياً كريماً بتقديم الاختبارات النهائية 1442 للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، وبناءً على ذلك، فمن المقرر أن تبدأ الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني في المواعيد التالية:

تبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 13 أبريل 2021م، ومن المقرر ألا تزيد عدد أيام الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية عن 5 أيام.

تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة اعتباراً من تاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 18 أبريل 2021م، وتكون عدد أيام الاختبارات التحريرية للمرحلة المتوسطة وفقاً لعدد المواد الدراسية ولا تقل عن 6 أيام.

تبدأ اختبارات المرحلة الثانوية اعتباراً من تاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 18 أبريل 2021م، وتكون عدد أيام الاختبارات التحريرية للمرحلة الثانوية بعدد المقررات الدراسية ولا تقل عن 7 أيام.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 1442

وفقاً للأوامر الملكية الكريمة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين التي تقضي بتقديم الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني 1442، فقد تم تحديد موعد إجازة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري لتكون وفق المواعيد التالية:

تبدأ إجازة مرحلة رياض الأطفال أو الروضة والمرحلة الابتدائية اعتباراً من تاريخ 10 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 22 أبريل 2021م.

تبدأ إجازة المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من تاريخ 17 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 29 أبريل 2021م.

ومن المقرر أن تقوم مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات النهائية 1442هـ، ولكن يشترط أن تكون نهاية كافة اختبارات الفصل الدراسي الثاني قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

دخول نظام نور 1442

أعلنت وزارة التعليم عام إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية الصفين الأول والثاني ومرحلة رياض الأطفال، حيث من المقرر أن يكون قد تم إنهاء المناهج الدراسية يوم الخميس بتاريخ 26 شعبان 1442هـ كحد أقصى، كما سيتم استكمال تقويم أداء الطلاب بكافة معايير التقويم التي تم إدراجها في نظام نور للتعليم العام لجميع المقررات الدراسية الفصل الدراسي الثاني حتى يوم الاثنين بتاريخ 30 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 12 أبريل 2021م.

أما عن موعد رصد النتائج في نظام نور لولي الأمر وإصدار إشعارات نتائج الطلاب الذين اجتازوا معايير التقويم يوم الاثنين بتاريخ 30 شعبان 1442هـ، أما عن موعد إعداد خطط المعالجة والدعم وتنفيذها، فسوف يتم ذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 1 رمضان 1442 الموافق لتاريخ 13 أبريل 2021م.

رابط نظام نور لنتائج الطلاب Noor Results

تتيح وزارة التعليم عام في الوقت الحالي إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب أو استخراج شهادات الطلاب عن طريق دخول برنامج نظام نور المركزي لولي الأمر بتعبئة بيانات المستخدم وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم النقر على تسجيل الدخول، ويمكنكم الحصول على رابط تسجيل نظام نور 1442 من خلال التالي (noor.moe.gov.sa).

ومن يرغب في التعرف على طريقة تسجيل طفل في مرحلة رياض الأطفال 1443 من حساب ولي الأمر المركزي، يمكنه ذلك من خلال متابعة الشرح المفصل بالفيديو التوضيحي التالي:

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

يبحث أولياء الأمور والطلاب والطالبات في الوقت الحالي عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط موقع نور بالهوية الوطنية فقط أو رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، أو للاستعلام عن نتائج الفترة الثانية الفصل الدراسي الثاني.

ولكن يجب العلم أن وزارة التعليم عام قد أوقفت نظام نور بالهوية فقط لحين الانتهاء من فترة الاختبارات المقررة لكافة الطلاب بمراحل التعليم العام، والانتهاء أيضاً من رصد وتدقيق الدرجات وإخراجها في نظام نور 1442، وفور الإعلان الرسمي عن توفير رابط دخول نظام نور برقم الهوية فقط، فسوف يتم توفيره من خلال المقال بمشيئة الله تعالى.

ومن يرغب في الحصول على استمارة الفحص الطبي في نظام نور Noor Results للتعليم عن بعد، أو التعرف على خطوات تسجيل رياض الأطفال 1443، أو طريقة تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي 1443، أو التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور المركزي 1442، والتعرف أيضاً على خطوات تحميل برنامج ماين كرافت التعليمي ضمن مسابقة مدرستي تبرمج الرقمية يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.