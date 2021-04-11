قامة منصة مدرستي التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتقديم مسابقة مدرستي تبرمج لعبة ماين كرافت برعاية معالي وزير التربية والتعليم عبر برمجة متجر بحثي من قبل طلاب تابعين لوزارة التربية والتعليم السعودية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية للبرمجيات ، حيث يستطيع الطالب عبر الدخول إلي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة أن يقوم بالموافقة علي شروط برمجة اللعبة والاتفاق مع المعلم المختص حول المهام المطلوبة منه ، وتهدف المسابقة بشكل أساسي إلي حث الطلاب السعوديين علي تعلم البرمجيات خصوصاً وعلم الحاسب الآلي عموما وفق منهجية الحكومة السعودية للتحول الرقمي والرقي بالمستوي العلمي ضمن قواعد رؤية المملكة 2030.

التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج لعبة ماين كرافت

تم الإعداد التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم السعودية للمشاركة في مسابقة ماي سكول عن طريق رابط ماين كرافت التعليمي

نقوم بالدخول علي منصة مدرستي.

نختار رابط MineCraft التعليمي.

أو ندخل من خلال البحث عن موقع Code org minecraft وندخل للعبة باستخدام معرف الحساب الخاص بمدرستي.

نقوم بعد ذلك بتنشيط اختيار ساعات البرمجة التعليمية حسب ديلي المنصة الإرشادي.

نقوم ببدأ البرمجة عن طريق الضغط علي أيقونة ساعة من الكود ساعة البرمجة ثم اختيار إنشاء خلق العالم.

ثم نقوم بالضغط علي أيقونة الكتاب لتحويل النص للغة العربية.

نقوم بعدها باختيار العربية من قائمة اللغات الترجمة.

نقوم بعد ذلك بتفعيل اختيار المستند.

من الممكن أن نقوم بتنزيل اللعبة من الإصدار التعليمي Education Minecraft علي جهاز الكمبيوتر وتسجيل الدخول بحساب مدرستي.

بعد إتمام عملية البرمجة لمدة ساعة يقوم الطالب بالحصول علي الشهادة وإرسالها للمعلم المتابع معه.

لابد من إتمام هذه المرحلة لهذا الفصل الدراسي حتي تتمكن من متابعة المرحلة الجديدة بالفصل الدراسي المقبل.

وتقوم وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بدعم المنصات الرقمية والبرامج العلمية عن طريق طرح العديد من المنصات مثل منصة نور التعليمية ومنصة مدرستي التعليمية ، لحث الطلاب علي التفاعل الرقمي.

الهدف من المسابقة الجديدة

ضمن سعي الوزارة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 لتوطين البرمجيات والتعامل مع الحاسب الآلي ، فقد أطلقت الوزارة مسابقة مدرستي تبرمج لعبة ماين كرافت بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية ، وذلك تطلعاً لعوائد كثيرة مثل :

إعداد مستقبل رقمي أفضل وفعال لأبناء المملكة.

تحفيز روح التنافس لدي الطلاب في مجال مفيد.

نشر ثقافة التحول الرقمي وتعلم البرمجيات.

اكتشاف الكثير من المواهب لدي الطلاب عبر التطوير والحث.

استثمار الطلاب الموهوبين في صناعة قوة بشرية عاملة بالمجال الرقمي.

دفع الطلاب لمجالات البحث والتطور الذاتي.

توضيح الصورة للأجيال القادمة والحالية عن مفهوم البرمجيات.

دخول سلس للمملكة بطاقاتها البشرية وبنيتها في المنظومة العالمية.

ومن خلال الفيديو التالي، نتعرف على مرحلة تفعيل ساعة البرمجة التعليمية لـ Minecraft ، وكيفية الحصول على شهادة Minecraft التعليمية لتتمكن من إكمال المرحلة الأولى من مسابقة منصة مدرستي بنجاح.