روبرت كوخ: 15% من الألمان تلقوا جرعة من لقاح كورونا

كما أكدت بيانات المعهد تلقى 5.9% جرعتى اللقاح، بما يعادل 4.9 مليون شخص، فيما تشير عدة دراسات إلى أن تلقى جرعة وحيدة من اللقاح يوفر مستوى معين من الحماية.
وبمشاركة 35 ألف ممارس عام، تزايدت جهود التطعيم وإتاحة المزيد من اللقاحات فى ألمانيا، خلال الأسبوع الماضى، حيث وصل معدل التطعيم اليومى إلى أكثر من 700 ألف حتى الخميس الماضى، لكن انخفض العدد مرة أخرى بعد ذلك.
بينما تشير مستشفى شاريتيه، أكبر مستشفى جامعى في ألمانيا، إلى أن عدد الأشخاص الذين يدخلون وحدات العناية المركزة زاد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين.
كما حذر مارتن كرايز، عضو مجلس إدارة "شاريتيه"، من أن الفئة العمرية التى تتراوح بين 30 و60 عامًا تأثرت بشدة بشكل خاص، لأنهم أقل فرصًا حاليا لتلقى التطعيم. فيما تواجه ألمانيا النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا، والتى زادت من حصيلة الإصابات.
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