رقم تليفون حساب المواطن للشكاوى والاعتراض وتفاصيل الدفعة الجديدة لهذا الشهر

رقم تليفون حساب المواطن للشكاوى وتفاصيل الدفعة الحادية والأربعين من دعم حساب المواطن الجديد أعلن عنه البرنامج منذ قليل، حيث كشف برنامج حساب المواطن السعودي أنه تم إيداع مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي لعدد 10.4 مستفيد ضمن دورة شهر أبريل الحالي، حيث تم تأجيل الإيداع ليوم واحد لمصادفة يوم الصرف مع عطلة نهاية الأسبوع، كما كشف السيد سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن أن الإجمالي الكلي للدعم حتى الدفعة الحالية منذ إطلاق البرنامج بلغ مبلغ حوال 94 مليار ريال.

تاريخ نزول راتب حساب المواطن الجديد دفعة شهر شعبان وكيفية معرفة مبلغ حساب المواطن والحد المانع للاستحقاق من أهم الموضوعات المتعلقة ببرنامج حساب المواطن السعودي، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير، حيث أعلن حساب المواطن عن موعد نزول الدفعة الـ41 دورة أبريل بأنه سيكون يوم الأحد الموافق 29 شعبان 1442 هجرية الموافق 11 أبريل 2021 ميلادية، ويمكنكم استخدام حاسبة الدعم المتوفرة على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن لمعرفة قيمة الدعم والتعرف على الحد المانع للصرف.

مواعيد صرف الدفعة الجديدة يهم قطاع كبير من مستفيدي برنامج حساب المواطن بالسعودية، حيث أعلن حساب المواطن عبر الموقع الرسمي أنه تفصلنا أربعة أيام فقط على موعد نزول دفعة شهر فبراير ٢٠٢١، وبلغ دعم الأسرة الواحدة حسب التصريحات الرسمية ١٠٤٧ ريال سعودي، وذكر السيد سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن بلغ عدد أرباب الأسرة ما يزيد عن ٢.١ مليون رب أسرة، وبلغ عدد التابعين ما يزيد عن ٨.٤ مليون، أما عدد المستقلين بلغ عددهم أكثر من ١٨٥ ألف مستفيد مستوفي الشروط، كما أكد برنامج حساب المواطن أن عملية تحديث البيانات ليس له وقت محدد، حيث يمكن للمستفيد تحديث بياناته في حال طرأ عليه أي تغيير في البيانات من خلال التوجه إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج وتعديل بياناته حتى يتم دراسة أهليته مرة أخرى.

أسباب تأجيل صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة لهذا الشهر وطريقة التسجيل في خدمة “صوتك مسموع”، أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢١ ميلادية عن صدور نتائج الأهلية للدفعة التاسعة والثلاثين لدفعات الدعم المخصصة للأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل في المملكة العربية السعودية من أجل رفع مستوى الدخل والمعيشة لأفراد هذه الأسر، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال دخول البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، كما يمكنكم تقديم شكوى الاعتراض على نتائج الأهلية إلكترونيا عبر البوابة، وأعاد برنامج حساب المواطن التنوية على استمرار تعليق التسجيل الجديد في دعم حساب المواطن حيث تكثر الاستفسارات والتساؤلات من المواطنين حول إمكانية تسجيل جديد في حساب المواطن من عدمه، كما أعلن البرنامج عبر صفحة حساب المواطن تويتر عن ضوابط وشروط جديدة لاستحقاق دعم حساب المواطن، كما ذكر البرنامج الحد المانع للدخل الذي قد يؤثر على استحقاق الأسرة للدعم، ويمكنكم من خلال الاتصال رقم حساب المواطن الموحد التواصل مع أحد ممثلي خدمة المستفيدين في حال وجود اي مشكلة في الصرف او الاستفسار عن مواعيد صرف حساب المواطن الجديدة، وسنوافيكم بكل جديد عن شروط حساب المواطن الجديدة وكافة أخبار حساب المواطن السعودي عبر هذا التقرير.

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن رقم تليفون حساب المواطن المجاني للتواصل مع القائمين على تقديم الدعم الفني الخاص ببرنامج حساب المواطن، حيث نجد الكثير يتساءل كيف أكلم حساب المواطن ونجد البعض يقول نسيت رقم تليفون حساب المواطن.

تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسار أحد المغردين عبر تويتر، وجاء سؤال المستفسر على هذا النحو: هل يشمل دعم برنامج حساب المواطن مستفيدي الضمان الاجتماعي في حال عدم وجود عقد إيجار المسكن، ورد برنامج حساب المواطن على هذا الاستفسار بأنه إذا كان المستفيد فردًا مستقلًا وليس تابعًا فانه يشترط تقديم مستند يثبت استقلالية المسكن باسم المتقدم بطلوب الحصول على الدعم، فيمكن أن يكون بتقديم صك ملكية السكن أو تعريف سكن من إحدى الكليات أو المعاهد أو الجامعات أوتقديم عقد للإيجار، أو تقديم تعريف سكن في قطاع خاص أو حكومي أو عسكري.

نقدم لكم من خلال هذا المحتوى رقم حساب المواطن خدمة العملاء ومواعيد استقبال الاتصالات،حيث يعتبر مركز اتصال حساب المواطن، كما نقدم لكم قنوات الاتصال الأخرى التي يمكنكم من خلالها تقديم الاستفسارات والأسئلة لفريق خدمة العملاء والخدمات التي تقدمها برنامج حساب المواطن مثل خدمة “صوتك مسموع” فتابعونا لمعرفة طرق الاتصال برنامج حساب المواطن ومتابعة آخر أخبار حساب المواطن وموعد صرف الدفعة الجديدة ٢٠٢٠، كما قدم برنامج حساب المواطن على تويتر شروط الأهلية والاستحقاق للحصول على دفعات حساب المواطن، وشدد برنامج حساب المواطن على ضرورة التزام المسجلين في البرنامج بالكشف عن إجمالي الدخل الحقيقي للأسرة.

رقم تليفون حساب المواطن للشكاوى

رقم تليفون حساب المواطن للشكاوى، يمكنكم الاتصال على رقم حساب المواطن للاعتراض في حالة حدوث أي مشكلات في صرف حساب المواطن أو أسئلتكم واستفساراتكم حول الدعم أو شروط الأهلية والاستحقاق أو طريقة تحديث بيانات حساب المواطن، حيث يوجد رقم شكاوى حساب المواطن وهو 19912، ويمكنكم الاتصال على رقم تليفون حساب المواطن من الأحد إلى الخميس، حيث يستقبل الدعم الفني لحساب المواطن الاتصالات من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، وأعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة وصدور نتائج الأهلية والاستحقاق.

طرق التواصل مع حساب المواطن

حساب المواطن البوابة الإلكترونية يوفر خدمة معرفة مبلغ الدعم من حساب المواطن الدفعة الجديدة من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، كما يمكنكم التواصل مع برنامج حساب المواطن عبر جوال حساب المواطن الذي أرفقنا وهو رقم تليفون حساب المواطن للشكاوى، ولكن وفر برنامج حساب المواطن طرق أخرى للتواصل مع المواطنين بالمملكة العربية السعودية وهي:

هاتف حساب المواطن 19912 من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا إلى 10 مساءً.

الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية ca.gov.sa على مدار اليوم.

التواصل مع خدمة العملاء بحساب المواطن citizen care من الأحد إلى الخميس على مدار اليوم، أما يومي الجمعة والسبت يكون التواصل مفتوح من الساعة 1 مساءً إلى الساعة 11 مساءً.



خدمة صوتك مسموع للتواصل المباشر مع فريق الدعم الفني ببرنامج حساب المواطن على مدار 24 ساعة.

خدمة صوتك مسموع لبرنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن إيجاد حل للصعوبات التي كانت تواجه المواطنين في التواصل مع الدعم الفني بالبرنامج، وجاء الحل في صورة خدمة ” صوتك مسموع” إلى جانب رقم تليفون حساب المواطن للشكاوى، حيث يمكن للمواطن الاتصال مع البرنامج طوال اليوم، وتعتبر خدمة صوتك مسموع هي خدمة مجانية تم إطلاقها عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن، ولمتابعة آخر مستجدات حساب المواطن يمكنكم الدخول على آخر أخبار برنامج حساب المواطن السعودي.

رقم خدمة عملاء حساب المواطن

يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن رقم حساب العملاء الموحد الخاص بالتعامل مع فريق خدمة العملاء، ويعد رقم خدمة عملاء حساب المواطن هو رقم مجاني يمكن الاتصال به خلال أيام الدوام الرسمية من الأحد إلى الخميس أما يومي الجمعة والسبت فهما عطلة رسمية، ويستقبل فريق خدمة العملاء اتصالات المستفيدين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً على رقم 19912، ويمكن تقديم الشكاوى وطرح أي استفسار خاص بالتسجيل في برنامج حساب المواطن أو طريقة إضافة تابعين أو إجراءات الاستقلالية في البرنامج.

كم باقي على حساب المواطن

أعلن الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر أنه باقي عليه ثلاثة أيام فقط على موعد صرف حساب المواطن الدفعة الحادية عشر، فالكل يتساءل عن مواعيد حساب المواطن ومتى صرف حساب المواطن، ولكن مواعيد حساب المواطن كل شهر محددة من قبل، فتاريخ نزول حساب المواطن هو يوم 10 من كل شهر ميلادي، يعمل البرنامج على إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين في البنك مباشرةً.

موقف المتعطلين من دعم حساب المواطن

أعلن الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر على إمكانية حصول المتعطلين من العمل من الرجال والنساء الحصول على دعم حساب المواطن السعودي، حيث أكد حساب المواطن على أحقية المتعطلين من الجنسين في التسجيل في حساب المواطن الموقع الإلكتروني للحصول على دفعات حساب المواطن.

سبب تأخر موعد صرف حساب المواطن

تسائل أحد المواطنين على صفحة حساب المواطن على تويتر عن سبب تأخر إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين من دعم حساب المواطن الدفعة الثانية عشر، حيث أوضح فريق الدعم من برنامج حساب المواطن السعودي أن سبب تأجيل موعد نزول حساب المواطن دفعة نوفمبر عن يوم 10 إلى يوم 11 لأن يوم 10 نوفمبر يقع يوم السبت وهو يوم عطلة رسمية، وحسب التعليمات الواردة من وزارة المالية أن إذا وقع يوم 10 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يتم تقديمه إلى يوم الخميس، أما إذا وقع يوم السبت فإنه يتم تأجيله إلى يوم الأحد.

موعد صرف دفعة ربيع الثاني

سيتم صرف دفعة ربيع الثاني من حساب المواطن يوم 10 ديسمبر 2018 الموافق 3 ربيع الثاني 2018، حيث باقي على موعد صرف الدفعة القادمة من حساب المواطن عدد 19 يوم، وأعلن حساب المواطن أنه تفاعل مع 29.5 ألف طلب من المغردين على صفحة حساب المواطن على تويتر، كما كشف برنامج حساب المواطن أنه تلقى خلال الأسبوع الأخير 81.9 ألف اتصال تليفوني من خلال خدمة العملاء، أما خدمة صوتك مسموع تلقت عدد 2328 طلب، وبذلك وصل إجمال الخدمات التي تمت من خلال قنوات الاتصال لبرنامج حساب المواطن عدد 113.7 ألف طلب.

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال تويتر أن برنامج حساب المواطن ينفصل عن برنامج حافز البحث عن العمل، ولكن أوضح فريق خدمة العملاء لبرنامج حساب المواطن السعودي أنه في حالة الحصول على الدعم النقدي من برنامج حافز، يجب على المسجل في برنامج حساب المواطن الإفصاح عن ذلك ضمن دخل الأسرة الإجمالي.

شروط الأهلية والاستحقاق

قام برنامج حساب المواطن تويتر بالتذكير بشروط الأهلية للحصول على بدلات حساب المواطن، حيث أكد الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي على تويتر أن من أهم شروط الأهلية والاستحقاق من حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية وأن يكون مقيمًا بالمملكة العربية السعودية، وأن تتوافق البيانات التي سجلها في البرنامج مع بيانات الدخل الحقيقي له.

إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن سيتم بعد ساعات قليلة، حيث تقرر تقديم موعد نزول حساب المواطن الدفعة الـ 32 في حسابات المستفيدين البنكية، فمن المعروف أن تاريخ صرف حساب المواطن هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن سيتم صرف الدعم في الخميس الموافق اليوم التاسع من يوليو 2020 ميلادية لأن يوم 10 يوليو يصادف يوم الجمعة هذا الشهر.

تحديث اليوم

موعد صرف حساب المواطن يشغل بال الكثير من المسجلين في البرنامج ويتساءل البعض كم يتبقى على موعد صرف حساب المواطن، وكشف برنامج حساب المواطن تويتر أنه لم يعد يتبقى سوى ساعات على موعد صرف حساب المواطن الدفعة الثالثة عشر، حيث سيتم إيداع مبالغ البدلات في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن غدًا الاثنين الموافق 10 ديسمبر 2018، كما أعلن برنامج حساب المواطن السعودي أن التسجيل في الدفعة الرابعة عشر مازال مستمرًا على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

تاريخ نزول الدفعة الجديدة

أعلن حساب المواطن من خلال تغريده عبر الموقع الرسمي له على تويتر عن موعد إيداع الدفعة ال32 من دعم حساب المواطن، حيث ذكر برنامج حساب المواطن أنه يتبقى 4 أيام فقط على موعد نزول دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية، حيث سيتم صرف دفعة يوليو يوم الخميس الموافق القادم 9 يوليو 2020 ميلادية.

أسباب انخفاض الدعم لدورة شهر يوليو

نتابع اليوم الخميس إيداع الدفعة الثانية والثلاثين من دورة يوليو لدعم برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين الذين استكملوا التسجيل عبر موقع حساب المواطن الإلكتروني، وتسائل البعض عن سبب انخفاض الدعم لهذا الشهر على الرغم من إضافة التعويض الخاص بزيادة القيمة المضافة، ولكن أوضح برنامج حساب المواطن عبر تويتر أن تعويض القيمة المضافة يجب ألا يزيد عن قيمة الدعم المخصص لدورة شهر مارس 2020.

إيداع الدفعة الثالثة والثلاثين

يترقب المسجلين في برنامج حساب المواطن موعد إيداع الدفعة 33 من دفعات الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن للسعوديين، وسيتم نزول قيمة الدعم في حسابات المستفيدين بعد ساعات قليلة من الآن، حيث يتم إيداع دفعة هذا الشهر يوم 10 أغسطس 2020 ميلادية، ويمكنكم التواصل مع خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن من خلال أرقام خدمة العملاء لحساب المواطن التي أرفقناها في هذا المحتوى.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يستثنى من شرط الجنسية السعودية كل من الفئات التالية:

حاملي بطاقات التنقل.

زوج المواطنة السعودية.

زوجة المواطن السعودي.

يشترط الإقامة داخل الأراضي السعودية.

ألا يكون المستفيد سجينا.

ألا يكون المستفيد في أحد مراكز الإيواء.

يشترط صحة البيانات المقدمة، ويجب أن تتوافق مع البيانات المقدمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمستفيد.

شروط الأهلية في حساب المواطنتقديم الاعتراض على عدم الأهلية

يقدم موقع برنامج حساب المواطن إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الأهلية للدفعات الجديدة قبل موعد صرف الدعم، ولذلك حتى يعطي الفرصة للأشخاص الغير المؤهلين من تقديم شكوى الاعتراض على عدم الأهلية، ويجب التنويه أنه في حال كان رب الأسرة غير مؤهلا للحصول على الدعم يتم استبعاد تابعيه من الدعم المالي المقدم من البرنامج، ولكن في حالة رغبة رب الأسرة في تقديم على نتيجة الأهلية ينبغي أن يقدم البيانات التي تثبت أهلية وتحديث بياناته على البوابة حتى يتم النظر في طلب الاعتراض من إدارة برنامج حساب المواطن.

موعد إيداع الدفعة الجديدة

ذكر برنامج حساب المواطن عبر تويتر استمرار تعليق التسجيل بالنسبة للمتقدمين الجدد، حيث أكد على عدم إمكانية تسجيل الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن، ويشمل هذا القرار كل من قام بالتسجيل بعد شهر مارس أو من كان في مرحلة دراسة الأهلية بعد صدور الدفعة 28 من دفعات حساب المواطن الشهرية، ويترقب المواطنين موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن كل شهر، ومن المترقب بدء صرف الدفعة 34 من الساعات الأولى في صباح الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020.

الاستعلام عن نتائج الأهلية من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على تويتر أنه يمكن للأفراد المسجلين للحصول على دعم حساب المواطن الاستعلام عن نتيجة الأهلية فور الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريا، ويتم الاستعلام من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن والدخول على أيقونة “دراسة الأهلية”، ويتابع فريق خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن على تويتر استفسارات وأسئلة المواطنين حول دفعات حساب المواطن وأسباب توقف الدعم عند البعض والمستندات المطلوبة لإضافة تابع أو شروط الاستقلالية للحصول على الدعم.

موعد إيداع الدفعة الجديدة

أكد برنامج حساب المواطن على تأجيل صرف الدفعة الخامسة والثلاثين من دعم حساب المواطن، حيث سيتم إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين في الأحد الموافق اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر ٢٠٢٠ ميلادية، حيث صادف تاريخ الصرف الشهري يوم السبت، وهو يوم عطلة رسمية، ويذكر أن في حالة مصادفة تاريخ الصرف يوم الجمعة يتم تقديم تاريخ إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين.

موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر

أعلن برنامج حساب المواطن عن نتائج أهلية الدفعة الجديدة دورة شهر يناير 2021يوم السبت الموافق 2 يناير 2021، حيث يمكنكم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وسيتم صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن يوم الأحد الموافق 10يناير2021 ميلادية الموافق 26 جمادي الأول 1442 هجرية.

التسجيل في حساب المواطن

وعلى الجانب الآخر مازال التسجيل في طلبات جديدة للحصول على دعم حساب المواطن متوقفا، حيث يتم الصرف آخر دفعت سجلت من دورة شهر مارس ٢٠٢٠، ويمكنكم الاتصال على رقم شكاوى حساب المواطن للاستفسار حول موعد فتح التسجيل في دعم حساب المواطن للدفعات الجديدة وسنعرض عليكم كافة مستجدات الأخبار حول برنامج حساب المواطن، فتابعونا دائما عبر موقعنا المتميز في نقل كل الجديد حول أخبار المملكة العربية السعودية.