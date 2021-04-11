رابط تطبيق بوابة وزارة المالية خدمة الأفراد الجديد

أعلنت وزارة المالية السعودية عن انطلاق البوابة الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف لتقديم الخِدْمَات للأفراد، وللاستفادة منها لكل من المقيمين والمواطنين علما بأنه التسجيل بها عبر النفاذ الموحد، ووفقا لما صرح به مدير عام إدارة تقنية المعلومات بوزارة المالية “ماجد العبد الكريم” ، أن الوزارة تعمل علي تطوير خدماتها مواكبة للتحول الرقمي وتقديم الحلول المبتكرة التي تسهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة تقدم كافة المعاملات والخدمات.

بوابة وزارة المالية

والهدف الأساسي هو تحسين مستوي وجودة الخدمة مع تقليل وتوفير الوقت المخصص لإتمامها والتيسير علي العملاء، في عمليات الاستعلام ومتابعتها بكل سهولة ويسر، ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق رؤية المملكة 2030، وتقدم البوابة الإلكترونية العديد من الخِدْمَات ومنها :

الاستعلام عن العوائد السنوية.

الاستعلام عن سيارات الموظفين.

تقديم طلب الإعفاء من القروض.

خدمة رفع مسوغات صرف العوائد السنوية.

خدمات بنك التنمية الاجتماعية للتمويل.

حجز موعد مراجعي المقررات والقواعد.

التحقق من وثائق الوزارة.

متابعة المعاملات الخاصة بوزارة المالية.

مع تقديم خدمات لكل من الأفراد وقطاع الأعمال.

إصدار أوامر الدفع.

المساعدات والأضرار.

وكافة المعاملات التي تقدمها وزارة المالية بالمملكة.

يمكن الحصول علي تطبيق وزارة المالية عبر متجر جوجل لجوالات آندرويد .

. ولهواتف آبل .

وزارة المالية خدمة الأفراد

وتعمل دائما إدارة تقنية المعلومات بوزارة المالية علي تقديم الخدمات الإلكترونية عبر العديد من المنصات مثل منصة اعتماد، ومن خلال تطبيقات وبرامج الوزارة التي نجحت في إتمام الأعمال والخدمات للمواطنين والمقيمين عن بعد، بجودة عالية ووقت قياسي جدا، وللاستفادة وإتمام الخدمات المقدمة ما عليك فعله سوي التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد الاتي :

وتسجيل بياناتك والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.

وإدخال الرمز المرئي للتفعيل، وبعد إتمام الخطوات.

سوف تظهر صفحة شخصية بها اسم المستخدم، والملف الشخصي، والخدمات، وحالة الطلب، والدعم الفني.