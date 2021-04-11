جدة - نرمين السيد - غادر رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونج سى-كيون، بلاده، اليوم الأحد، متوجهًا إلى إيران، لبحث سبل التعاون الثنائى بين البلدين مع مسؤولى إيران، وقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى بنكين كوريين جنوبيين.





ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تقدر الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بـ 7 مليارات دولار، إذ كانت إيران فتحت حسابات فى اثنين من بنوك كووريا الجنوبية، وهما "البنك الصناعى الكورى" و"بنك أورى"، باسم البنك المركزى الإيرانى فى عام 2010. وتلقت الحسابات الإيرانية فى كوريا الجنوبية مدفوعات صادرات النفط الخام، إلا أن الحكومة الأمريكية وضعت البنك المركزى الإيرانى على قائمة العقوبات فى عام 2018، ما أدى إلى توقف المعاملات التى تتم عبر هذه الحسابات. وتطالب الحكومة الإيرانية منذ ذلك الوقت بالإفراج عن أصولها المجمدة لدى البنكين الكوريين. وتأتى زيارة "تشونج" إلى طهران بعدما أفرجت الحكومة الإيرانية، يوم الجمعة الماضى، عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية "إم تى هانكوك كيمى" وبحارتها، بعد احتجازها بدعوى تلويثها للبيئة البحرية فى يناير الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء كوريا الجنوبية يزور طهران لبحث الأصول الإيرانية المجمدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.