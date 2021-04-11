جدة - نرمين السيد - شنت القوات العراقية المشتركة، اليوم الأحد، وبمساندة القوات الجوية، عملية تطهير عسكرية على السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها، بمحافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد.





وقالت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، إن قيادة العمليات المشتركة باشرت صباح اليوم "بتنفيذ تفتيش وتطهير للسلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية فى قاطع عمليات ديالى". وبحسب البيان، تهدف العملية، التى ستنفذ بعدة صفحات وتستمر لحين إكمال خطة للتفتيش، إلى ملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وتهيئة المناخ الآمن لعودة الأهالى إلى القرى المهجرة شمال المقدادية والسعدية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملية عسكرية جديدة لملاحقة فلول داعش فى ديالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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