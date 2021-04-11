السنيورة يحذر من «مزارع شبعا بحرية» مع إسرائيل فى مفاوضات الترسيم

جدة - نرمين السيد - أبدى رئيس الحكومة اللبنانية السابق، فؤاد السنيورة، مخاوفه إزاء قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدًا مخاوفه من خلق "مزارع شبعا أخرى"، فى إشارة إلى تعثير مفاوضات ترسيم الحدود بين البلدين.





وفى حوار لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الأحد، قال السنيورة: "حين نستند إلى أرضية صلبة بالمطالب اللبنانية الجديدة، سيدعم اللبنانيون جميعا الفريق المفاوض"، إلا أنه حذر فى الوقت ذاته من أنه فى حال لم تكن المطالب الجديدة مثبتة قانونيًا، فإن "المفاوضات قد تمتد لسنوات ونتأخر فى الاستفادة من ثرواتنا".

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية السابق: "أخاف من أن تكون لدينا مزارع شبعا أخرى فى البحر"، موضحًا أنه لا يقول إن المطالب صحيحة أو خاطئة، لكنه يسأل: "ما الذى استجد الآن لتعديل ما كان متفقًا عليه فى السابق".

وتابع السنيورة: "أتخوف من ألا نكون نستند إلى أرضية صلبة فى مطالبنا، لأن ذلك لن يساهم فى معالجة الأمور".

وكانت المفاوضات اللبنانية غير المباشرة مع إسرائيل انطلقت برعاية ووساطة أمريكيتين وتحت علم الأمم المتحدة، إلا أنها توقفت بعد 4 جلسات عقدت فى مقر الأمم المتحدة فى رأس الناقورة فى أقصى جنوب غربى لبنان، عندما طالب الجانب اللبنانى بـ1430 كيلومترًا بحريًا إضافيًا عن المطالب الأولى التى كانت تقتصر على 860 كيلومترا متنازعًا عليها.