إسرائيل تفرض الإغلاق على الأراضى الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربى، إنه "بناء على تقييم الوضع الأمنى وتوجيهات المستوى السياسى سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر مع غزة فى يوم ذكرى قتلى معارك إسرائيل وعيد الاستقلال".

وأضاف المتحدث الإسرائيلى، أنه سيتم السماح خلال الإغلاق بعبور "حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة فى المناطق".