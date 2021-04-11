أبو الغيط يلتقى مسعود بارزانى ويؤكد على دوره فى تقارب أربيل- بغداد

جدة - نرمين السيد - التقى اليوم الأحد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الزعيم الكردى مسعود بارزانى، ونقل مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، تأكيده على الدور التاريخى الذى يطلع به الزعيم الكردى مسعود بارزانى، رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى، وأكد على دوره التاريخى فى الحفاظ على استقرار علاقات أربيل – بغداد.





كما التقى أحمد أبو الغيط، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، والزعيم الكردى مسعود بارزانى، وذلك فى إطار زيارة قام بها للعراق تستغرق يومين، التقى خلالها بكافة القيادات العراقية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزانى قام باستقبال أبو الغيط والوفد المرافق له، حيث أجرى الجانبان محادثاتٍ تناولت سبل دعم العلاقات العربية مع اقليم كردستان العراق.

ونقل المصدر، عن أبو الغيط تأكيده خلال المقابلة على عُمق العلاقات بين المكونين العربى والكردى، وأهميتها لاستقرار العراق، مُضيفاً أن الجامعة العربية منفتحة على العراق بكافة مكوناته، وترى انسجام العلاقات بين هذه المكونات رصيداً مضافاً إلى قوة الدولة العراقية.

وأضاف أن الزعيم الكردى مسعود بارزانى، قد استقبل أحمد أبو الغيط، وتناولت المباحثات بينهما الأوضاع فى العراق والإقليم.

وعرض أبوالغيط خلال اللقاء أهداف زيارته إلى العراق ونتائج لقاءاته بالرئاسات العراقية، آملاً أن يتمكن العراق من السير نحو الاستقرار بعيداً عن التدخلات الخارجية، مؤكداً فى الوقت ذاته على أهمية العلاقات بين الدول العربية والعراق.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التحديات القائمة أمام العملية السياسية فى العراق والتعايش وضرورة تثبيت مبادئ الشراكة فى البلاد؛ كما تناول الجانبان تهديدات ومخاطر الإرهاب والفكر المتطرف على العراق ودول المنطقة.

ووصل أبو الغيط إلى مقر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى قبل قليل حيث بدأ الجانبان اجتماعاً مازال مستمرًا.

وعلق شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة بأن الزيارة تأتى فى وقت يحتاج خلاله العراق إلى مساعى جامعة الدول العربية لدعم استقراره وحل الخلافات بين بغداد وأربيل وفقا للدستور، وأن زيارة الأمين العام والوفد المرافق إلى أربيل ولقاء الزعيم الكردى و المسؤولين خطوة هامة فى إسهام الجامعة لحل الخلافات والاستماع إلى آراء الطرفين من أجل الوصول إلى ما يضمن بناء عراق فيدرالى تعددى ديمقراطى.

وأضاف حبيب أن الجامعة لا تنظر إلى الخلافات كقضية داخلية بل إنها قضية توثر على المنطقة برمتها فى الاستقرار، وأيضا فى على بناء عراق قوى موحد.