عاجل.. إطلاق نار داخل أحد الفنادق بمنتجع بولاية هاواى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، وقوع حادث إطلاق نار داخل أحد الفنادق بمنتجع فى ولاية هاواى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية" نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية، منذ قليل.





ولم تشر الأنباء حتى الآن إلى أسباب وقوع الحادث أو الخسائر الناجمة عنه. يأتى الحادث بينما تواصل الولايات الأمريكية إصدار تشريعات محلية تسمح بحيازة السلاح، والتى وصلت إلى أكثر من 30 ولاية أمريكية، كان آخرها ولاية تينيسى التى أقرت مشروع قانون "حمل مفتوح للسلاح".

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