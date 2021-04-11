موعد اختبارات المرحلة الابتدائية في السعودية 1442

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن موعد اختبارات المرحلة الابتدائية بدءً من الصف الأولى وصولاً إلى الصف السادس، كما أوضحت مواعيد اختبارات مرحلة رياض الأطفال، وفيما يلي المواعيد بالتفصيل.

موعد اختبارات المرحلة الابتدائية

من المقرر أن تبدأ مواعيد امتحانات مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني الابتدائي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من أبريل 2021 م/ 1 رمضان 1442 هـ.

أما بالنسبة للامتحانات بداية من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي، فمن المقرر أن يتم إجرائها أون لاين من خلال شبكة الإنترنت، وذلك عبر منصة مدرستي الإلكترونية، بدءً من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الخامسة مساءً.

موعد اختبارات المرحلة الابتدائية في المدينة المنورة

أعلنت إدارة المدينة المنورة التعليمية عن جدول مواعيد الامتحانات للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، والتي تتمثل على النحو التالي:

امتحان مادة الرياضيات: يوم الثلاثاء 1 من رمضان 1442 هـ، بداية من الساعة الثالثة وحتى 3.35 عصرًا.

اختبار مادة التوحيد: يوم الربعاء 2 رمضان 1442، بداية من الساعة 3.00 إلى 3.35 مساءً.

امتحان مادة لغتي: يوم الخميس الموافق 3 رمضان 1442، من الساعة الثالثة عصرًا وحتى 3.35 مساءً.

اختبار مادة العلوم: يوم الأحد الموافق 6 من رمضان 1442 هـ، بداية من الساعة الثالثة عصرًا وحتى 3.35 مساءً.

امتحان مادة الفقه: يوم الاثنين الموافق 7 من رمضان، بداية من الثالثة عضرًا وحتى 3.35 عصرًا.

مادة الرياضيات: يوم الثلاثاء 1 رمضان من الساعة 3 إلى 3.35 مساءً.

امتحان مادة الحديث الثلاثاء 1 رمضان من الساعة 3.40 إلى 4.10 مساءً.

مادة الاجتماعيات: يوم الأربعاء الموافق 2 من رمضان 1442، بداية من الساعة الثالثة حتى 3.35 عصرًا.

اختبار مادة لغتي: يوم الخميس 3 من رمضان، منذ الساعة الثالثة عصرًا وحتى 3.35 عصرًا.

مادة العلوم: يوم الأحد الموافق 6 رمضان، يبدأ الاختبار من الساعة الثالثة وينتهي في 3.35 عصرًا.

مادة الفقه: يوم الأحد فترة ثانية من الساعة 3.40 عصرًا إلى 4.10 مساءً.

مادة التوحيد: يوم الاثنين الموافق 7 رمضان 1442 هـ، يبدأ الاختبار في تمام الثالثة عصرًا ويستمر حتى الساعة 3.35 مساءً.

مادة الرياضيات: يوم الثلاثاء 1 رمضان بداية من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة 3.35 عصرًا.

امتحان مادة الحديث: يوم الثلاثاء فترة ثانية من الساعة 3.40 إلى 4.10 عصرًا.

اختبار مادة الاجتماعيات: يوم الأربعاء الموافق 2 رمضان الساعة 3.00 إلى 3.35 عصرًا.

مادة لغتي: يتم إجراء الاختبار يوم الخميس الموافق 3 رمضان 1442، في تمام الساعة الثالثة عصرًا ويستمر حتى 3.35 مساءً.

مادة الفقه: يوم الأحد الموافق السادس من رمضان، منذ 3.40 إلى 4.10 عصرًا.

وأخيرًا امتحان مادة التوحيد: يوم الاثنين الموافق السابع من رمضان المبارك، بداية من الثالثة وحتى الثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة عصرًا.

امتحانات الصفين الثالث والرابع الابتدائيامتحانات الصف الخامس الابتدائيمواعيد امتحان الصف السادس

وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم موعد اختبارات المرحلة الابتدائية جميع الصفوف 1442 هـ في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الاختبارات تتم بشكل إلكتروني نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).