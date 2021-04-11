مواعيد امتحانات شهر أبريل 2021 من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي

مواعيد امتحانات شهر أبريل 2021، يرغب العديد من الطلبة في معرفة مواعيد امتحانات شهر أبريل 2021، حيث أن الطلاب سوف يؤدون الامتحان بنفس النظام الذي قاموا به تأدية امتحان شهر مارس الماضي، ومن المفترض أيضا أن يتم تأدية الامتحان بنفس الطريقة في شهر مارس، والطريقة هي أن يتم امتحان جميع المواد في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، بحيث لا يضطر الطالب إلى أن يذهب أكثر من يوم واحد الى المدرسة لكي يقوم بتأدية الامتحانات، وهذه الامتحانات تابعة للفصل الدراسي الثاني، وجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الاول قد تم تأديتها في نهاية شهر فبراير بنفس الطريقة، حيث ترغب وزارة التربية والتعليم في تسهيل الأمر على الطلاب، وحمايتهم من التعرض لعدوى فيروس كورونا، وإليكم في هذا المقال مواعيد الامتحانات لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الاعدادي.

امتحانات شهر أبريل 2021

يتطلع الطلاب والأهالي في تلك الفترة إلى معرفة مواعيد امتحانات شهر أبريل 2021، حيث أنه سوف يتم اداء امتحان موحد مثلما تم في شهر مارس، ويضم هذا الامتحان جميع المواد الأساسية، لذلك هم يبحثون عن تلك المواعيد لمعرفتها والاستعداد بشكل تام لذلك الامتحان، وإليكم المواعيد في الفقرة القادمة.

مواعيد امتحانات شهر أبريل 2021

نقدم لكم عبر موقعنا مواعيد امتحانات شهر أبريل 2021، وذلك بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الاعدادي ..

امتحان الصف الرابع الابتدائي سوف يوافق يوم 28 إبريل.

امتحان الصف الخامس الابتدائي سوف يوافق يوم 26 ابريل.

وسوف يوافق امتحان الصف السادس الابتدائي يوم 27 ابريل.

امتحان الصف الاول الاعدادي سوف يوافق يوم 28 إبريل.

وامتحان الصف الثاني الاعدادي من المقرر أن يوافق يوم 26 من شهر ابريل.

نتمنى لكافة الطلاب النجاح والتوفيق.