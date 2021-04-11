طريقة التسجيل في بطاقات الترقية عبر نظام فارس 1442

التسجيل في بطاقات الترقية عبر نظام فارس على الكثير من الوظائف الإدارية بيوم الأربعاء على حسب الشروط والضوابط التي قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وجاء هذا من بين جهودات الوزارة في أن تقدم الكثير من الخدمات الكثيرة المتنوعة للطلاب والطالبات وأيضاً أولياء الأمور والمعلمين بصفة مستمرة، ومن أجل المحافظة على أن تسير العملية التعليمية وترتقي بمستوى التعلم في المملكة بذلك الإطار، وقد صرحت الوزارة عن الشروط والضوابط من أجل التسجيل في بطاقات الترقية عبر نظام فارس، بعد أن حددت الوزارة يوم الأربعاء للساعة 6 مساءً، وهذا حتى أن تيسر الطلاب وأولياء الأمور التقدم.

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة الشروط الموضوعة للقيام بفتح باب الترقية لجميع الوظائف الإدارية من خلال نظام فارس وجاءت الشروط كالآتي:

من المشترط أن يقوم المتقدم بتحديث البيانات التي تتعلق بالمستحقين للترقي من خلال البيانات الوظيفية التي تتواجد على موقع وزارة الموارد البشرية.

يتم فتح بطاقة الترقية للمستحقين على حسب المعايير التي تتعلق بالمفاضلة للترقية التي قامت وزارة التربية والتعليم بتحديدها.

يجب أن يقوم بإضافة كافة المؤهلات الدراسية والدورات التدريبية للمتقدم، يجب إضافة جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع وعلى أن تكون معتمدة.

يجب أن يقوم بإضافة كافة المؤهلات الدراسية والدورات التدريبية للمتقدم، يجب إضافة جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع وعلى أن تكون معتمدة. يجب على المتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية وهذا بالمواعيد الرسمية المقررة لكافة المتقدمين من المرتب على أن تكون 11 و12و 13.