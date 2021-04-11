أخبار اليمن : الكتلة البرلمانية تعزي بوفاة القيادي المؤتمري السياغي

الكتلة البرلمانية تعزي بوفاة القيادي المؤتمري السياغيبعث رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، عضو اللجنة العامة، عزام عبدالله صلاح، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري السفير/ يحيى محمد السياغي جاء فيها :

(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ))

الاخ القدير / عمار يحي محمد السياغي

الاخ القدير / محمد يحي محمد السياغي

الاخوة آل السياغي جميعا..

ببالغ الاسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم السفير يحي محمد السياغي رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بوزارة الخارجية، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية وعضو الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وعضو اللجنة السياسية.

مثل خبر وفاته فاجعة كبيرة لكم ولنا ولكل محبيه، وبرحيله خسر الوطن والمؤتمر الشعبي العام فارسا نبيلا اتسم بالنزاهة والوطنية والوفاء والعمل الجاد خلال مسيرته العملية بوزارة الخارجية، والتي تقلد بها عدد من المناصب داخل الوطن وخارجه كسفيرا لليمن في عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومستشارا باللجنة السياسية العليا التابع للمجلس السياسي الاعلى.

اتسم الفقيد رحمه الله بالدبلوماسي الخبير المقتدر المحب لوطنه الحائز على حسن تقدير كل من عرفه نبلا ووفاء وتفاني في مجال عمله الرسمي والتنظيمي .

بإسمي ونيابة عن اخوانكم اعضاء الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام نرفع اليكم ولقيادة المؤتمر برئاسة المناضل الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام ولكل محبيه تعازينا ومواساتنا في هذا المصاب الجلل.

سائلين الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة والعفو وان يلهمكم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء ، لله ما اعطى ولله ما اخذ ، وسبحان من له الدوام ، "إنا لله وإنا إليه راجعون"

اخوكم / عزام عبدالله صلاح

رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر

عضو اللجنة العامة

عضو مجلس النواب

الاحد ١١ ابريل ٢٠٢١م

